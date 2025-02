Ljubeč, prikupen in poslušen: to je metuljček

Kontinentalni pritlikavi španjel, ali na kratko tudi metuljček, je majhna in elegantna pasma psa, znana po značilnih metuljastih ušesih, od koder izhaja tudi njihovo francosko ime: papillon oziroma v prevodu metulj. Ta pasma ima bogato zgodovino, ljubečo naravo in prikupen videz, zaradi česar je priljubljena izbira med ljubitelji psov.

Priljubljeni so že od renesanse

Metuljček je ena najstarejših pritlikavih pasem, izhaja namreč že iz 16. stoletja. Prvotno izhajajo iz Evrope in po domnevah naj bi bili njihovi predniki majhni španjeli, ki so bili priljubljeni med evropskimi kraljevimi družinami. Pasma je upodobljena na več slikah iz obdobja renesanse. Mali kužki so naslikani v naročjih plemkinj. Metuljčki so bili še posebej priljubljeni na francoskem dvoru, ena izmed najbolj znanih občudovalk pasme pa je bila Marija Antoaneta.

Spominjajo na metulje

To je majhna pasma, katere psi običajno tehtajo le od 1,5 kilograma do pet kilogramov. So drobceni, a čvrsto grajeni, zato so videti elegantno in energično. Njihova najopaznejša značilnost so velika ušesa, ki spominjajo na razprta krila metulja. Čeprav je bolj znana sorta s pokončnimi uhlji, pa obstaja tudi takšna s spuščenimi, ta se francosko imenuje phalène oz. molj v prevodu.

Metuljčki imajo dolgo, svilnato, padajočo dlako, ki je največkrat bela s črnimi, rjavimi ali rdečimi lisami. Kljub elegantnemu kožuhu nimajo podlanke, zato je njihova nega dokaj preprosta v primerjavi z drugimi dolgodlakimi pasmami.

Niso samo okrasek

Zelo so inteligentni, prijazni in energični. Dobro se počutijo v človeški družbi in s svojimi lastniki tvorijo močne vezi. Zaradi svoje ljubeče narave so izvrstni hišni ljubljenčki, kljub temu pa so primernejši za domove brez manjših otrok, saj so lahko zaradi majhne rasti občutljivi.

Metuljčki so hitro učljivi in uživajo v učenju novih ukazov in trikov. Foto: Shutterstock

Ena glavnih lastnosti metuljčkov je njihova inteligenca. Uvrščamo jih med najboljše pritlikave pasme po poslušnosti in možnosti za treniranje. Odlikujejo pa se tudi v dejavnostih, kot je agiliti, tekmovanje v poslušnosti. Lahko jih naučimo marsikaterega trika. So hitro učljivi in se dobro odzivajo na nagrajevanje. Kljub majhnosti so neustrašni in samozavestni ter se pogosto obnašajo, kot da so večji, kot so v resnici.

Majhni, a energični

Metuljčki so aktivni psi, ki potrebujejo redno fizično in miselno vadbo. Odličen način, da jih zabavamo, so vsakodnevni sprehodi, interaktivne igre in sestavljanke. So hitro učljivi in uživajo v učenju novih ukazov in trikov.

Pasma kontinentalni pritlikavi španjel ali na kratko tudi metuljček ima bogato zgodovino, ljubečo naravo in prikupen videz. Foto: Shutterstock

Zdravstvene težave

Na splošno gre za zdravo pasmo z življenjsko dobo od 12 do 16 let. Vendar pa so nagnjeni tudi k nekaterim zdravstvenim težavam, vključno z luksacijo pogačice, težavami z zobmi in progresivno atrofijo mrežnice. Pomembni so redni veterinarski pregledi, zdrava prehrana in dobra zobozdravstvena nega, da ostanejo zdravi.

Metuljčki so očarljivi, inteligentni in živahni psi, ki so odlični spremljevalci za vse, ki jim lahko zagotovijo pozornost in aktivnost, po kateri hrepenijo. Naj bo naš ljubljenček pes za v naročje ali prvak v agilitiju, pa metuljčki v vsak dom prinašajo veselje in ljubezen.