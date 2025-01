To je najbolj navihana pasma

Mops je majhna, čokata pasma psov, znana po svoji prikupni osebnosti. Pasma prihaja iz Kitajske, kjer se je razvila več kot dva tisoč let nazaj, zato velja za eno najstarejših pasem, in je bila stoletja cenjena kot zvesta spremljevalka.

Prepoznamo jih po teh lastnostih

Mopsi so majhni psi s kvadratastim, mišičastim telesom. Običajno tehtajo od šest do osem kilogramov, v višino pa merijo od 25 do 30 centimetrov. Najbolj prepoznavna lastnost pasme je njihov ploščat in naguban gobec. Kratek nos daje pasmi značilen videz, a hkrati prispeva tudi k nekaterim težavam z dihanjem. Velike, okrogle oči mopsa izražajo širok spekter čustev, od nagajivosti do naklonjenosti, mala, žametna ušesa pa ga naredijo še bolj ljubkega.

Njihova dlaka je kratka, gladka in sijoča. Lahko je rjava, črna, marelična ali svetlo siva. Na obrazu imajo značilno črno masko, ki še dodatno poudarja njihov nežen izraz. Rep je tesno zavit čez hrbet, lahko tudi do dvakrat, kar je še posebej zaželeno pri razstavnih psih.

So ljubeči, igrivi in družabni. Radi imajo človeško družbo in se na svoje lastnike močno navežejo. Foto: Shutterstock

So čudoviti prijatelji

Mopsi so ljubeči, igrivi in družabni. Radi imajo človeško družbo in se na svoje lastnike močno navežejo. Sledijo jim tesno za petami iz sobe v sobo, kot male sence, ter iščejo pozornost in naklonjenost. Zaradi vesele narave so odlični družinski hišni ljubljenčki ter se običajno dobro razumejo z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki.

Kljub svoji majhnosti pa imajo veliko osebnost in nagajivo žilico. Znani so po zganjanju norčij in svoje lastnike radi zabavajo z igrivim vedenjem. So tudi dokaj inteligentni, čeprav so včasih lahko tudi trmasti. Pri treniranju moramo biti dosledni in zaželeno vedenje nagrajevati.

Ti psi ne potrebujejo ogromno vadbe, a uživajo v dnevnih sprehodih in kratki igri. Primerni so za bivanje v stanovanju, odlični so za ljudi, ki živijo v mestih, ali pa za ljudi s sproščenim življenjskim slogom. Ker pa se ne gibajo veliko, moramo posebej paziti, da se ne zredijo, ker so zelo ješči. Vzdrževati je treba njihovo zdravo in uravnoteženo prehrano.

Ne potrebujejo ogromno vadbe, a uživajo v dnevnih sprehodih in kratki igri. Foto: Shutterstock

Zdravstvene težave

Zaradi kratkega nosu so nagnjeni k določenim zdravstvenim težavam. Pogoste so težave z dihanjem, zlasti ob vročem in vlažnem vremenu. Lastniki morajo poskrbeti, da se še posebej poleti izogibajo preobremenitvam in skrbijo, da imajo mopsi dovolj vode in sence. Poleg tega je pasma zaradi izrazitih oči tudi nagnjena k težavam z očmi, kot so razjede roženice in suhe oči. Pojavijo se lahko tudi težave s sklepi, kot je displazija kolkov.

Ključni so redni veterinarski pregledi, zdrava prehrana in zmerna vadba. Prav tako je pomembno tudi, da psa kupimo pri odgovornem vzreditelju.

Zaradi značilnega videza in ljubeče narave so zelo priljubljeni med ljubitelji psov. Foto: Shutterstock

Mopsi so čudoviti človekovi spremljevalci s prisrčno osebnostjo. Zaradi značilnega videza in ljubeče narave so zelo priljubljeni med ljubitelji psov. Ne glede na to, ali z vami poležavajo na kavču ali vam igrivo nagajajo, lahko mopsi očarajo prav vsakogar, ki ga srečajo.

Preberite še: