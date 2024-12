Poznate tega filmskega junaka?

Dolgodlaki škotski ovčar, ki ga najpogosteje povezujemo s priljubljenim televizijskim likom Lassiejem, je graciozna in inteligentna pasma psov, znana po svojo zvestobi in osupljivem kožuhu. Pasmo so sprva uporabljali za pomoč pri paši ovc, danes pa velja za enega najbolj vsestranskih hišnih ljubljenčkov.

Čudovit kožuh

Škotski ovčarji so srednje veliki psi, ki v višino merijo 51 do 61 centimetrov. Najbolj značilna lastnost pasme je njihova razkošna dolga dlaka. Sestavljata jo mehka in gosta podlanka ter dolga, padajoča zunanja dlaka. Barva kožuha je lahko soboljevinasta z belo, tribarvna ali modro marmornata. Imajo dolgo, ozko glavo in mandljaste oči, zaradi katerih imajo ljubeč in inteligenten pogled, značilen za pasmo.

Imajo dolgo, ozko glavo in mandljaste oči. Foto: Shutterstock

Nežni, a aktivni

To so prijazni in nežni psi. Svojim lastnikom so zvesti in se nanje tudi močno navežejo. Odlično se razumejo z otroki in pogosto jih opisujejo kot zaščitniške brez agresivnega vedenja, zato so res idealni za družine. Zaradi inteligence in želje po ugajanju so dobri tudi v pasjih športih, lahko pa se specializirajo tudi za terapevtsko delo.

Kljub temu da se dobro počutijo v zaprtih prostorih, potrebujejo tudi veliko vadbe in igro, da ostanejo srečni in zdravi. Priporočljivi so dnevni sprehodi, nekaj časa za tek in interaktivne igre, kot je prinašanje žogice.

Dobri so v pasjih športih. Foto: Shutterstock

Nekoč pastirji, danes filmski junaki

Kot pove že samo ime, škotski ovčarji izvirajo iz Škotske. Tam so jih vzredili za pastirske pse, zlasti za delo v razgibanem višavju. Njihovo ime "rough collie" prihaja iz škotske besede "colley", ki se nanaša na vrsto ovc, ki so jo pogosto pasli. Sčasoma je pasma zaslovela ne le zaradi pastirskih sposobnosti, ampak tudi zaradi svoje lepote in inteligence.

Priljubljenost škotskih ovčarjev je še posebej zrasla v 19. stoletju, med drugim po zaslugi kraljice Viktorije, ki se je nad pasmo navdušila med obiski Škotske. Kasneje je filmski lik Lassie utrdil mesto pasme v popularni kulturi in množicam prikazal zvestobo, pogum in pamet teh ovčarjev.

Foto: Shutterstock

Nega in zdravje

Pasma zahteva veliko nege, da ohrani kožuh v dobrem stanju. Potrebno je tedensko krtačenje, da preprečimo izpadanje in zapletanje dlake. Čeprav je vzdrževanje njihovega kožuha na prvi pogled videti zahtevno za lastnike začetnike, je nega dokaj enostavna, če vzpostavimo dobro rutino.

Na splošno gre za zdrave pse, ki so kot vse pasme nagnjeni k določenim zdravstvenim težavam, kot so displazija kolkov in težave z očmi. Redni veterinarski pregledi lahko pomagajo ublažiti morebitne težave.

Foto: Shutterstock

Škotski ovčarji so čudovita in pametna pasma z bogato zgodovino. Ne glede na to, ali se znajdejo v vlogi terapevtskega psa, pastirja ali družinskega člana, pa škotski ovčarji ljudem prinašajo toplino, srečo in pridih brezčasnega šarma.

