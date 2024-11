Najbolj junaška pasma

Bernardinec je zagotovo ena najbolj ikoničnih in prepoznavnih pasem psov na svetu, ki je znana po svoji velikosti, nežnosti in vlogi psa reševalca v švicarskih Alpah. Ta pasma je zaslovela zaradi svoje zvestobe, inteligence in mirne narave ter kot taka postala priljubljena kot popoln hišni ljubljenček za družine.

Veliki kosmatinci

Bernardinci so mogočni psi. Samci so običajno visoki od 70 do 90 centimetrov, samice pa od 65 do 80 centimetrov. Tehtajo lahko do 80 kilogramov. Kljub svoji velikosti so bernardinci znani kot graciozni psi. Imajo lahko kratko ali dolgo dlako. Kratkodlaki psi imajo gosto, gladko dlako, dolgodlaki pa rahlo valovito. Oboji imajo dvoplasten kožuh, kar jih varuje pred nizkimi temperaturami. Dlaka je bele barve z rjavordečimi zaplatami, na obrazu pa imajo ponavadi značilno temno masko. Oči izžarevajo toplino in inteligenco, viseča ušesa pa še poudarijo prikupen videz.

Nežni velikani

Po naravi so nežni in potrpežljivi. Pogosto jih opisujejo kot "nežne velikane", zaradi mirnega značaja pa so tudi odlični spremljevalci otrok. Prav tako se dobro razumejo tudi z drugimi hišnimi ljubljenčki. Gre za ljubečo pasmo, so zvesti in svojim lastnikom zelo radi ugajajo, zato je vzgoja dokaj enostavna, če se začne dovolj zgodaj.

Kljub temu da niso znani kot izredno aktivni psi, potrebujejo redno vadbo, saj s tem preprečimo debelost in druge zdravstvene zaplete. Zadostostujejo dolgi sprehodi in igra. Zaradi mirnega karakterja so primerni za ljudi s sproščenim življenjskim slogom.

Junaška preteklost

Bernardinci prihajajo iz zahodnih Alp, zlasti z območij Švice in Italije, iz 17. stoletja. Pasma je dobila ime po prelazu Veliki sv. Bernard, zahrbtni gorski poti, ki povezuje Švico in Italijo. Bernardince so izučili za iskanje izgubljenih popotnikov, saj imajo odličen voh. Zaradi te vloge so tudi zasloveli in si prislužili sloves junaštva, še posebej znan pa je pes po imenu Barry, ki je živel v 19. stoletju in rešil kar 40 ljudi. Njegova zapuščina je pomembno prispevala k priljubljenosti pasme. Bernardince pogosto upodabljajo z malimi sodčki žganja okoli vratu, kar lahko zasledimo tudi v priljubljenem filmu Beethoven, ki uprizarja zgodbo navihanega bernardinca z istim imenom, vendar pa je ta podrobnost mit, ki izhaja iz umetniških upodobitev pasme.

Zdravstvene težave

Skrb za to pasmo vključuje redno krtčanje. Prav tako jim je treba redno pregledovati ušesa, da preprečimo okužbe. Zaradi svoje velikosti so bernardinci nagnjeni k posebnim zdravstvenim težavam, kot so displazija kolkov, bolezni srca in napihnjenost. Povprečna življenjska doba je od osem do deset let.

Bernardinci so močna, inteligentna in neizmerno ljubeča pasma in še danes osvajajo srca ljubiteljev psov po vsem svetu. Zaradi svoje predanosti, mirnega značaja in junaške dediščine pa so resnično čudoviti ljubljenčki.