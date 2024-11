Je to najbolj zvesta pasma na svetu?

Akita inu je ugledna in starodavna pasma psa, znana po svoji zvestobi, moči in kraljevskemu videzu. Pasma je bila dolga leta cenjen lovski pes in čuvaj, danes pa je čudovit hišni ljubljenček. V japonski kulturi imajo akite posebno mesto in so simbol vztrajnosti, zdravja in zaščite.

Prihajajo iz Japonske

Izvor pasme sega nekaj stoletij nazaj, ime pa je dobila po prefakturi Akita, od koder prihaja. V preteklosti so bile akite zaradi svoje velikosti, moči in poguma priljubljene med lovci za lov na veliko divjad, kot so divji prašiči, jeleni ter celo medvedi.

Kot pse čuvaje pa so jih uporabljali plemstvo in samuraji. Do 20. stoletja so akite že postale simbol zvestobe, zlasti zaradi zgodbe o Hachiku, akiti, ki je skoraj deset let vsak dan čakala svojega pokojnega lastnika na železniški postaji v Tokiju. Hachikova zgodba, ki je zdaj ovekovečena v kipu, knjigah in filmih, je utrdila sloves pasme kot simbola neomajne zvestobe.

Spomenik pasmi akita inu na Japonskem. Foto: Shutterstock

Lisičji pes

Akite so veliki, močni psi. Tehtajo od 30 do 40 kilogramov, v višino pa merijo od 60 do 65 centimetrov. Imajo dvojno dlako, ki je odporna na vremenske razmere, kar je bistveno za preživetje v japonskem zasneženem gorskem podnebju. Njihov kožuh je lahko različnih barv, vključno z belo, rdečo, tigrasto in sezamovo. Imajo značilen zavihan rep, ki leži na hrbtu, kar prispeva k dostojanstvenemu in edinstvenemu videzu.

Pasmo pogosto opisujejo kot »lisičjo« zaradi zašiljenega gobca, pokončnih trikotnih uhljev in globokih oči. Akite imajo rahlo nagubano čelo, kar jim daje zamišljen izraz in dopolnjuje budno in pozorno držo. Tako videz pasme odraža njihove prirojene lastnosti poguma, inteligence in moči.

Njihova zvestoba in predanost sta nekaj prav posebnega

Akite so znane po svoji zvestobi, pogumu in neodvisnosti. Za razliko od mnogih drugih pasem, so akite do tujcev pogosto zadržane, zato so tudi tako dobri psi čuvaji. Do svojih lastnikov pa so zelo ljubeče in se na tiste, ki jim zaupajo, močno navežejo.

Kožuh pasme akita inu je lahko različnih barv, vključno z belo, rdečo, tigrasto in sezamovo. Foto: Shutterstock

Ena od ključnih lastnosti pasme je njihova neodvisnost, zaradi katere je lahko šolanje dokaj zahtevno, zlasti za lastnike začetnike. Vendar pa so kljub vsemu lahko z doslednim treningom dobro vzgojeni in poslušni. Zelo jim koristita zgodnja socializacija in usposabljanje, ki jim pomagata, da svoje naravne zaščitniške nagone usmerijo v pravo smer.

Potrebna je redna nega

Akite zahtevajo redno vadbo, saj so aktivni in atletski psi. Vsakodnevni sprehodi, čas za igro in miselni izzivi so nujni. Zaradi goste dlake, ki jim dvakrat letno močneje izpada, pa potrebujejo tudi redno nego.

Pasmo pogosto opisujejo kot »lisičjo« zaradi zašiljenega gobca, pokončnih trikotnih uhljev in globokih oči. Foto: Shutterstock

Kar zadeva zdravja, so akite nagnjene k določenim boleznim, kot so displazija kolkov, progresivna atrofija mrežnice in avtoimune bolezni. Za splošno dobro počutje so ključni uravnotežena prehrana, dovolj gibanja ter redni veterinarski pregledi.

Dandanes so akite priljubljene po vsem svetu. Primerne so za družine in posameznike, važno pa je, da razumemo njihove potrebe in cenimo njihovo močno samostojnost.