Prihajajo iz Nemčije

Zgodovina pritlikavega pinča je dolga in sega več stoletij v preteklost, čeprav izvor pasme ostaja nekoliko nejasen. Znano je, da pasma prihaja iz Nemčije, kjer so jo prvotno uporabljali za pomoč pri delu. V nasprotju z današnjimi prepričanji pritlikavi pinč ni potomec dobermana, pač pa naj bi bil vzrejen iz mešanice majhnih pasem, med drugim nemškega špica, jazbečarja in italijanskega hrta. Te pasme so prispevale tako k elegantni in atletski postavi pritlikavega pinča kot tudi k njegovi vztrajnosti in ostremu lovskemu nagonu.

Pasmo so prvotno uporabljali za zatiranje škodljivcev, kot so podgane, v domovih in hlevih, saj je bila zaradi neustrašnega značaja, budnosti in okretnosti izvrstna podganarka. Na začetku 20. stoletja so pasmo začeli priznavati tudi izven Nemčije, danes pa je priljubljena po vsem svetu.

Ušesa so lahko pokončna ali spuščena. Foto: Shutterstock

Majhni, a elegantni

Kot pravi že samo ime, je pritlikavi pinč majhen pes, visok le od 25 do 30 centimetrov, ki tehta do šest kilogramov. Ima kratko, sijočo in gladko dlako. Lahko je rdeča, čokoladna, črna z ožigi ali rjasta. Eleganten videz pasme poudarjata ponosna, pokončna drža in visok korak, ki je podoben gibanju konja kasača. Ena najbolj opaznih lastnosti je glava, ki je sorazmerna s telesom, z rahlo zoženim gobcem in temnimi očmi. Ušesa so lahko pokončna ali spuščena.

Neodvisni, a ljubeči

Čeprav so pritlikavi pinči majhni, imajo "velik" značaj. So samozavestni, neustrašni in energični. Pasma je pazljiva in skrbna, zato so lahko odlični psi čuvaji. Prav tako so tudi inteligentni in radovedni, lahko pa tudi trmasti, zato je treniranje včasih pravi izziv. Zgodnja socializacija in dosledno usposabljanje sta bistvena pri zagotavljanju, da bo pes priden, ko odraste. Zaradi drzne narave lahko pritlikavi pinči kažejo tudi sindrom majhnega psa. Če niso pravilno trenirani, bodo poskušali nadvladati nad večjimi psi ali celo nad člani svoje družine.

Kljub neodvisni žilici pa so ti psi ljubeči in se na svoje lastnike močno navežejo. So igrivi in aktivni, zaradi živahne narave pa niso najboljša izbira za ljudi z majhnimi otroki, ki morda ne razumejo, kako nežno ravnati s tako majhnimi psi. Pasma potrebuje veliko gibanja, pomembni so vsakodnevni sprehodi in čas za igro.

Nega

Nega kožuha ni zahtevna, saj ga je treba le občasno skrtačiti, da ostane čist in sijoč. Zaradi majhnosti pa so lahko občutljivi na hladno vreme in zato v hladnejših mesecih potrebujejo kakšen pulover ali jakno. Prav tako so nagnjeni tudi k določenim zdravstvenim težavam, kot sta luksacija pogačice in progresivna atrofija mrežnice, zato so pomembni redni veterinarski pregledi.

Pritlikavi pinč je živahna in samozavestna pasma, ki prinaša veselje in igrivost, kjerkoli se znajde. Zaradi drzne osebnosti in ljubkega videza je priljubljena med oboževalci psov po celem svetu, ki cenijo te male pse z velikim srcem.

So igrivi in aktivni, zaradi živahne narave pa niso najboljša izbira za ljudi z majhnimi otroki, ki morda ne razumejo, kako nežno ravnati s tako majhnimi psi. Foto: Shutterstock