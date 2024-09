Je to najpametnejši pes na svetu?

Vzrejali so jih na obmejnem območju med Škotsko in Anglijo za pašo živine. Še danes so neizmerno energični in učljivi ter zato tudi priljubljena izbira za sodelovanje v pasjih športih, pomoči pri paši in kot zvesti spremljevalci mnogih ljubiteljev psov.

Nekoč so bili pastirji

Pasma izvira iz 18. stoletja iz območja med Anglijo in Škotsko. Zgodnja vzreja se je osredotočala na delovne sposobnosti psa in ne na videz, zato se sodobni borderski ovčarji nekoliko razlikujejo od prvotnih, oboji pa si delijo bister um in spretnost pri paši čred.

Ime pasme so prvič uporabili v poznem 19. stoletju z namenom, da bi jih razločili od ovčarjev na Škotskem. Njihov pastirski nagon, za katerega so značilni intenziven očesni stik in počepni gibi, jim omogoča, da obvladajo velike črede ovc z minimalno uporabo sile in laježa. Ta slog pogosto imenujemo kar strmenje border collieja.

Borderski ovčarji so pogosto uvrščeni med najpametnejše pasme na svetu. Foto: Shutterstock

Najpametnejši psi

Borderski ovčarji so pogosto uvrščeni med najpametnejše pasme na svetu. Tako ni samo zaradi hitre učljivosti ukazov, ampak tudi, ker se lahko razumejo in se odzovejo na široko paleto verbalnih in neverbalnih ukazov ter znakov. Imajo izjemno sposobnost treniranja. Sposobni so se naučiti na stotine besed in zapletenih nalog, od pastirskih tehnik do športnih rutin in celo izvajanja trikov. Zaradi izostrenega čuta za opazovanje so sposobni samostojno reševati težave in lahko predvidijo naslednje poteze svojih lastnikov ali jih v določenih stvareh celo prehitijo. Borderski ovčarji zato potrebujejo veliko miselne stimulacije in ogromno fizične aktivnosti, drugače se lahko začnejo dolgočasiti, kar pogosto vodi v destruktivno vedenje, kot so žvečenje, kopanje ali nenehno lajanje.

Po naravi so ljubeči in zvesti, a do tujcev lahko tudi zadržani, zato so izvrstni psi čuvaji. Foto: Shutterstock

Čeprav so jih vzrejali za delovne pse, border collieji tvorijo močne vezi s svojimi lastniki. Po naravi so ljubeči in zvesti, a do tujcev lahko tudi zadržani, zato so izvrstni psi čuvaji.

Kožuh borderskega ovčarja je lahko različnih barv, najpogostejša kombinacija je črno-bela. Njihova dlaka je lahko gladka ali hrapava, obe vrsti pa sta dvoplastni in vodoodporni, kar jih ščiti pred težkimi vremenskimi razmerami pri delu na prostem.

Gre za srednje velike pse, ki običajno tehtajo od 15 do 20 kilogramov. Imajo vitko in atletsko postavo, ki je idealna za vzdržljivost in hitrost. Njihova agilnost je v pasjem svetu neprekosljiva, kar je eden od razlogov, zakaj blestijo v pasjih športih, kot sta agility in flyball.

Čeprav so čudoviti ljubljenčki, niso za vsakogar. Foto: Shutterstock

Rekorderji

Ta pasma ima v svojih vrstah tudi mnoge rekorderje, med drugim je to pes Striker, ki ima najhitrejši čas psa za odpiranje neelektričnega okna v avtomobilu, in sicer 11,34 sekunde. Za odpiranje si je pomagal tako s šapami kot tudi s smrčkom. Drug rekorder je pes Chaser, ki je zaslovel na začetku stoletja, saj se je naučil pomena več kot tisoč samostalnikov.

Borderski ovčarji so izjemna pasma, ki jih odlikujejo inteligenca, delovna etika in atletskost. Čeprav so čudoviti ljubljenčki, niso za vsakogar. Lastniki jim morajo biti sposobni nameniti dovolj pozornosti in fizične aktivnosti, da ostanejo srečni in zdravi. Tistim, ki so pripravljeni zadovoljiti njihove potrebe, pa bodo zvesti in ljubeči družabniki.