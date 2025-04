Tihi ubijalec mačk: bolezen, ki jo pogosto odkrijemo prepozno

Ledvice so ključne za uravnavanje krvnega tlaka, zdrav krvni tlak pa ohranja dobro zdravje ledvic. Nezdrave ledvice (kronična ledvična bolezen) ali nezdrav krvni tlak (hipertenzija) poslabšata stanje drug drugega, to pa lahko vodi v poslabšanje zdravja vaše mačke in v skrajšanje njene življenjske dobe, opozarja veterinarka Maja Stopar.

Ker je slabše počutje pri mačkah težko opaziti, tudi omenjeni bolezni pogosto (pre)dolgo ostaneta neodkriti in večina mačjih pacientov k veterinarju prispe v zadnjem stadiju bolezni, ko pride v poštev le še paliativna oskrba.

Zboli tretjina starejših mačk

Bolezni, ki sta med seboj povezani, se pojavita pri eni od treh starejših mačk, je povedala veterinarka Stopar. Pogosto se pojavita skupaj in obe imata škodljiv vpliv na zdravje vaše mačke. Kadar eno od obeh obolenj ni dobro zdravljeno, lahko poslabša drugo obolenje, obe obolenji pa lahko, če sta nezdravljeni, povzročita hudo bolezen.

Nekatere pasme, med njimi britanske kratkodlake mačke, imajo povečano tveganje za razvoj te bolezni. Foto: Pexels

Vzroki, zakaj mačke zbolijo za tema boleznima, so različni, najpogostejši pa sta po besedah Maje Stopar starost mačke (nad sedem let) in genetska nagnjenost. Nekatere pasme, kot so perzijske, siamske in britanske kratkodlake mačke, imajo povečano tveganje za razvoj te bolezni.

Razlog je lahko tudi visok krvni tlak in druga, pretekla okužba ali vnetje sečil, ledvic, ter tumorji in ciste v ledvicah, je naštela veterinarka. Pomemben dejavnik so tudi različne zastrupitve z gospodinjskimi in vrtnimi kemikalijami, na primer v balkonskem ali vrtnem cvetju, ki mu pomagamo z različnimi sredstvi, mačka pa jih nevede zaužije.

Prvi opazni znaki kronične ledvične bolezni

Bolezni pravimo tudi tihi ubijalec, saj dolga leta poteka brez znakov, poškodbe ledvic pa se medtem že dogajajo. Bolezen dolgo časa, včasih tudi več let, poteka brez kakršnihkoli vidnih zdravstvenih težav, ledvice pa se že spreminjajo, je opozorila Maja Stopar.

Foto: Pexels Prvi opazni znaki bolezni so:

hujšanje in neješčnost,

bruhanje in neprijeten zadah,

izguba mišične mase,

povečano pitje vode,

pogostejše uriniranje in bolj prozoren urin ter

neurejena dlaka.

Omenjeni znaki pa se pojavijo šele, ko je več kot dve tretjini ledvičnega tkiva že okvarjenega. Zato je pomembno, da vašega mačka redno pregleduje veterinar. Veterinarji lahko bolezen pravočasno odkrijejo le z rednimi vsakoletnimi pregledi, ki so sestavljeni iz merjenja krvnega tlaka, telesne mase, razvitosti mišičevja, pregledov očesnega ozadja, ustne votline in urina ter pregleda krvi.

Pravočasno zdravljenje bolezni močno podaljša življenje mačke, tudi za več let, pomembno pa tudi izboljša kakovost življenja, je še poudarila veterinarka Maja Stopar, ob pravočasnem zdravljenju bo mačka ostala aktivna in z ohranjenim apetitom še daleč v starost.

Preventiva in zdravljenje

Po sedmem letu starosti so za mačke najpomembnejši preventivni presejalni pregledi. Poleg tega pa je za mačko treba skrbeti z zagotavljanjem kakovostne prehrane in pitjem dovolj čiste vode, mački pa lahko dodajamo tudi prehranska dopolnila, na primer kakovostne maščobne kisline omega 3, je naštela Maja Stopar.

Foto: Pexels

Kronična ledvična bolezen je neozdravljiva, vendar jo je mogoče uspešno obvladovati in izboljšati kakovost življenja vaše mačke. Ključni pristopi k zdravljenju so po besedah veterinarke Maje Stopar: