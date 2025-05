Pretresljiv prizor: iz stanovanja rešili 13 mačk in jih strpali v majhno kletko

V Splitu so iz stanovanja rešili 13 mačk, ki so v nemogočih razmerah same bivale v stanovanju, medtem ko se je njihova lastnica preselila na podstrešje. Kljub uspešni akciji javnost razburja fotografija, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih. Na njej vidimo mačke, zaprte v majhni kletki.

Policija, sodišče in zavetišče so skupaj izpeljali akcijo in iz stanovanja v Splitu rešili 13 mačk. Kljub temu, da so bile dobro hranjene, so bivale v nemogočih pogojih, eno mačko so med pregledom stanovanja našli mrtvo. Tla so bila prekrita z iztrebki, zaradi česar se je iz stanovanja širil neznosen vonj. Stanovanja nihče ni čistil, saj ga je lastnica prepustila mačkam, sama pa se je preselila na podstrešje. Tako naj bi bilo že 20 let in obupani sosedje so se obrnili na odvetniško družbo, ki je nato sprožila sodno deložacijo mačk iz stanovanja.

Mačke so odpeljali v zavetišče v Šibeniku, kjer jih je pregledal veterinar. Kot je povedala tiskovna predstavnica občinskega sodišča v Splitu verjamejo, da je imela lastnica dobre namene, a je situacija očitno ušla izpod nadzora.

Mačke zaprli v majhno kletko

Reševalna akcija je sicer pritegnila pozornost mimoidočih. Ti so bili priča pretresljivemu prizoru, ko so sodelavci zavetišča, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo, mačke zaprli v kovinsko kletko iz katere je bilo še vedno slišati miavkanje. Fotografija mačk, ki v kletki ležijo ena na drugi, je zaokrožila po družbenih omrežjih in požela val ogorčenja. Oglasile so se organizacije za zaščito živali, ki opozarjajo na neprimerno ravnanje pristojnih služb.

Medtem na veterinarski inšpekciji pojasnjujejo, da so mačke v majhni kletki iz četrtega nadstropja prinesli le do vozila, kjer so jih premestili v večje kletke.