Iščete odličnega pasjega družabnika? Potem je to prava izbira.

Angleški koker španjeli so ljubeznivi, prijazni in elegantni psi. Ne glede na to, ali se znajdejo v vlogi družinskega spremljevalca ali delovnega psa, vsako okolje zapolnijo s pozitivno energijo in svojo naklonjenostjo.

Zgodovina te pasme je dolga in sega nekaj stoletij nazaj v Anglijo. Do 14. stoletja so bili španjeli cenjeni v lovskih krogih, saj so bili zaradi svoje majhnosti sposobni plašiti ptice, ki so se skrivale v gostem grmičevju. Angleški koker španjeli naj bili še posebej vzrejeni za lovljenje kljunačev (ang. "woodcock"), od koder naj bi tudi izviral del njihovega poimenovanja "koker".

Sčasoma so španjele glede na njihovo področje lova začeli deliti na vodne in kopenske. Slednjim so pripadali tudi koker španjeli. V 19. stoletju se je uveljavila delitev glede na telesno velikost, kar je povzročilo razdelitev na pasmi angleški koker španjel in springer španjel, ki so ju do sedaj umeščali skupaj.

Pasma ima skupne prednike tudi z ameriškim koker španjelom, a ko sta obe pasmi v 20. stoletju postali popularnejši, so se večale tudi razlike med njima. Ameriška sorta je postala manjša in bolj specializirana za razstave, angleška pa je ohranila svoje lovske veščine.

Čudovit izgled

Z redno nego, šolanjem in dovolj pozornosti bodo to čudoviti, zvesti ljubljenčki, ki lahko vsakomur popestrijo življenje s svojim igrivim duhom in neomajno naklonjenostjo. Foto: Guliverimage Angleški koker španjel je srednje velik pes, visok med 38 in 41 centimetri in težak med 13 in 15 kilogrami. Pasma je znana po atletski, a elegantni postavi. Glavna značilnost so njihova dolga, povešena ušesa, prekrita z valovito, svilnato dlako. Njihov kožuh je dolg in valovit, zato zahteva redno nego, da se ne bi zapletal. Na voljo je v široki paleti barv, vključno s črno, rdečo, zlato in čokoladno, lahko pa je tudi večbarven. Izrazite temne oči in stalen mehak, proseč izraz na obrazu pogosto topijo srca vseh, ki jih srečajo.

Športen in ljubeč

Znani so po prijazni in ljubeči naravi, zato so izvrstni družabniki. Najbolje se počutijo v okoljih, kjer so deležni veliko pozornosti. Dobro se razumejo z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki, na svoje lastnike pa se še posebej navežejo.

Kljub nežni naravi so to tudi živahni in energični psi. Vzrejeni so bili za pomoč pri delu, kar se še dandanes odraža v njihovem vedenju. Radi imajo fizične aktivnosti kot, so dolgi sprehodi, igra in sodelovanje v pasjih športih.

Zdravstvene težave

Pri koker španjelih moramo paziti na okužbe očes. Foto: Gulliverimage Ob pravilni negi lahko živijo od 12 do 15 let. Nagnjeni so k določenim zdravstvenim težavam, kot so displazija kolkov, progresivna atrofija mrežnice in okužbe ušes. Slednje lahko preprečimo z rednim čiščenjem in veterinarskimi pregledi.