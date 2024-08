Zakaj je francoski buldog najboljši prijatelj, kar si ga lahko želite

Francoski buldogi, ki jih ljubkovalno imenujemo tudi "frenčiji", so majhna pasma psov, ki so zaradi svojega očarljivega videza in prijazne osebnosti postali popularni po vsem svetu. Znani so kot odlični spremljevalci in prilagodljivi hišni ljubljenčki, ki se dobro znajdejo v različnih življenjskih situacijah, od bivanja v mestnih blokih do potikanja po vrtovih vaških hiš.

Izvor francoskega buldoga sega v 19. stoletje. Kljub imenu imajo ti psi angleške korenine. Med industrijsko revolucijo so čipkarice iz Nottinghama v Angliji pripeljale majhne buldoge s seboj v Francijo, ko so iskale zaposlitev na francoskem podeželju. Te pse so nato parili z lokalnimi francoskimi psi, s čimer je nastala pasma, ki jo danes poznamo kot francoski buldog. Pasma je hitro postala priljubljena v francoski družbi, tako med umetniki in pisatelji kot tudi med modnimi navdušenci, ki so občudovali edinstveni videz in ljubečo naravo francoskih buldogov.

Modni ljubljenčki

Proti koncu 19. stoletja so francoski buldogi postali modni hišni ljubljenčki v Parizu in si prislužili sloves "naročnih psov buržoazije". Njihova priljubljenost se je razširila čez Atlantik in začeli so se pojavljati tudi v ameriških gospodinjstvih. Pasmo je uradno priznala Ameriška kinološka zveza leta 1898, danes pa so francoski buldogi med najbolj priljubljenimi pasmami psov na svetu in že dolgo slovijo kot eni najboljših hišnih ljubljenčkov.

Foto: Shutterstock

Francoski buldogi so majhni, kompaktni psi, ki običajno tehtajo od šest do 12 kilogramov in v višino merijo približno 30 centimetrov. Imajo čokato, mišičasto zgradbo s širokim prsnim košem in kratko, gladko dlako, ki je lahko črna, rjava, bela in progasta. Najznačilnejše lastnosti pasme so velika, pokončna netopirjeva ušesa in kratek, sploščen gobec. Na obrazku imajo značilne globoke gube in rahlo privzdignjen nos, ki jim daje nekoliko komičen, a kljub temu prikupen izraz.

Kratka dlaka francoskega buldoga je enostavna za vzdrževanje in jo je treba le občasno krtačiti, da ostane sijoča. Vendar pa je zaradi kožnih gub, zlasti okoli obraza, potrebno redno čiščenje, saj tako preprečimo okužbe in draženje.

Foto: Shutterstock

Francoski buldogi so znani po svoji ljubeči, igrivi in ​​družabni naravi. So odlični spremljevalci, ki so radi v družbi ljudi, še posebej pa se navežejo na svoje lastnike. Običajno se dobro razumejo tudi z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki, zato so idealni družinski psi. Kljub svoji majhnosti so izredno samozavestni in radovedni.

Ti psi niso pretirano hrupni, zato so primerni tudi za bivanje v stanovanju. Na splošno so prilagodljivi in ​​ne zahtevajo ogromno gibanja. Običajno zadostujejo že dnevni sprehodi in nekaj časa za igro, da so srečni in zdravi. Vendar kot vsem psom tudi njim koristi miselna stimulacija, zato jim lahko ponudimo tudi interaktivne igrače, ki pomagajo, da ohranijo aktiven um.

Nekatere težave, na katere morate biti pozorni

Kljub temu da imajo francoski buldogi veliko čudovitih lastnosti, so prav zaradi svojih fizičnih značilnosti nagnjeni tudi k določenim zdravstvenim težavam. Ena najpomembnejših skrbi je brahicefalični sindrom, ki prizadene pasme s kratkimi, ravnimi obrazi. To stanje lahko povzroči težave z dihanjem, zlasti v vročem ali vlažnem vremenu, pa tudi med vadbo. Francoski buldogi so nagnjeni tudi k debelosti, zato je pomembno, da spremljamo njihovo prehrano in zagotovimo, da se dovolj gibljejo in s tem ohranijo zdravo težo.

Foto: Shutterstock Druge pogoste zdravstvene težave francoskih buldogov vključujejo displazijo kolkov, bolezni hrbtenice in alergije. Ušesa pa so lahko nagnjena k okužbam, zato je priporočljivo redno čiščenje.

So samozavestni in inteligentni psi

Francoski buldogi so inteligentni in radi ugajajo, zato je lahko šolanje relativno preprosto. Znajo pa biti tudi trmasti, zato je nujen potrpežljiv in dosleden pristop. Dovzetni so za pohvale in priboljške. Izpostavljenost različnim ljudem, okolju in drugim živalim lahko pomaga preprečiti vedenjske težave in zagotovi, da odrastejo v samozavestne in dobro prilagojene pse.

Foto: Shutterstock Francoski buldogi so čudovita in nadvse priljubljena pasma, cenjena zaradi svoje ljubeče narave in igrive osebnosti. Čeprav zaradi morebitnih zdravstvenih težav potrebujejo nekaj dodatne nege, pa so s svojim veseljem in vsemi drugimi naštetimi čudovitimi lastnostmi, za mnoge izvrstna izbira.