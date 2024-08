Najmanjša pasma na svetu

Čivave, ki so znane po svoji majhni postavi, a veliki osebnosti, so ena izmed najbolj priljubljenih pasem psov na svetu. Kljub svoji majhnosti sta zanje pogosto značilni drznost in neustrašnost.

Pasma je dobila ime po mehiški zvezni državi Chihuahua, kjer so jo prvič odkrili sredi 19. stoletja, a njihova zgodovina verjetno sega nekoliko dlje. Artefakti in zgodovinski zapisi pričajo, da so predniki sodobnih čivav spremljali ljudstvo Toltekov, ki je živelo na ozemlju današnje Mehike okoli devetega stoletja.

Tolteki so imeli majhne pse, imenovane techichi, ki so bili presenetljivo podobni današnjim čivavam. Ti psi naj bi imeli za njihovo kulturo verski pomen in so tudi večkrat upodobljeni v tolteški umetnosti. Pasmo so kasneje izpopolnili Azteki in sodobna čivava je tako po sklepanjih nastala s križanjem techichija z majhnim brezdlakim psom iz Azije.

To je najlažji pes

Čivave so najmanjša priznana pasma psov. Tehtajo med 0,5 in 2,5 kilograma, v višino pa merijo do 13 centimetrov. Imajo značilno glavo v obliki jabolka z velikimi izrazitimi očmi in pokončnimi ušesi. Dlaka je lahko kratka ali dolga. Kratka dlaka je gladka in sijoča, medtem ko je dolga mehka, ravna in rahlo kodrasta. Lahko je katerekoli barve ali barvne kombinacije.

Majhen pes, velik karakter

Pogosto se obnašajo, kot da bi bili veliki psi. Foto: Guliverimage Ti majhni psi so znani po svoji živahni in budni osebnosti. So neustrašni in se pogosto obnašajo, kot da so veliko večji psi. So zvesti in se ponavadi močno navežejo na eno osebo, ta zvestoba pa se lahko kaže kot zaščitniškost, zato so odlični psi čuvaji. Če psa ustrezno ne socializiramo, ko je še mladič, lahko ta lastnost povzroči pretirano lajanje in nagnjenost k previdnosti ali agresiji do tujcev. Čivave so inteligentne in radovedne ter rade raziskujejo. Znane so po svoji drznosti in včasih nekoliko trmasti naravi, zato je lahko treniranje te pasme izziv, a s potrpežljivostjo jih lahko naučimo marsikaterega trika.

Zdravstvene težave

Ena najpogostejših težav, ki jih lahko imajo, je bolezen zob. Ker so usta majhna, lahko to povzroči prenatrpanost zob, ki sledi v bolezen dlesni in zobno gnilobo. Za ohranjanje ustne higiene so bistveni redni pregledi in čiščenje zob. Druga pogosta težava je občutljivost na mraz, zato jih moramo pozimi obleči. Izbočene oči pa so lahko dovzetne za okužbe in poškodbe.

Potrebujejo dovolj gibanja

Čeprav gre za majhne pse, to ne pomeni, da ne potrebujejo rednega gibanja. Foto: Gulliverimage Čivave so zaradi svoje majhnosti primerne za bivanje v stanovanju, a kljub temu potrebujejo redno gibanje, saj so zelo aktivni psi. Zadoščajo kratki sprehodi in igra, da ostanejo zdravi in srečni. Priporočljivo je, da jih ne nosimo v naročju, saj jim samostojna hoja in raziskovanje koristita. Najbolje se znajdejo v domovih, kjer so v središču pozornosti in niso sami za daljši čas.

Kultna čivava Bruiser nastopa tudi v igralski vlogi v filmu Blondinka s Harvarda, kjer spremlja igralko Reese Witherspoon. Čivava pa nastopa tudi v glavni vlogi filmu Čivava z Beverly Hillsa, kjer se izgubi v Mehiki, ko išče pot domov.