Si želite igrive in ljubeče mačke? Potem je to prava pasma za vas.

Ragdoll je edinstvena in očarljiva pasma domačih mačk, znana po svoji ubogljivi in ​​ljubeči naravi, osupljivih modrih očeh in razkošnem svilnatem kožuhu.

So kot žive igrače

Mačke pasme ragdoll, ki izvirajo iz Kalifornije iz 60. let prejšnjega stoletja, je vzredila Ann Baker, ki je želela vzgojiti mačko z izjemno nežnim temperamentom. Ime pasme "ragdoll" se nanaša prav na njihovo nagnjenost k temu, da postanejo povsem ​​sproščene, ko jih vzamemo v naročje, kot otroške lutke iz cunj. Zaradi te lastnosti ter prijaznega in družabnega obnašanja so še posebej priljubljene med ljubitelji mačk.

Razkošni kosmatinci

Ragdolli so veliki mački z mišičastim telesom in dolgo mehko dlako. Kožuh je lahko različnih barv in vzorcev, vključno z odtenki Colourpoint, Mitted, Bicolor, Tabby, Tortie in Torbie. Gre za različne odtenke modre, čokoladne, lila, rdeče in bež. Razkošen kožuh zahteva redno nego, da ostane lep in svetleč, zaradi česar potrebuje tedensko krtačenje.

Ena izmed najprikupnejših lastnosti ragdollov je njihov temperament, pogosto jih namreč primerjajo s pasjimi mladički. Foto: Shutterstock

Ena izmed najprikupnejših lastnosti ragdollov je njihov temperament, pogosto jih namreč primerjajo s pasjimi mladički. Svojim lastnikom sledijo po stanovanju in jih ob prihodu domov zvesto čakajo pri vratih. Na splošno je to mirna, nežna in ljubeča pasma, zato je primerna za ljudi z otroki ali hišnimi ljubljenčki. Uživajo v človeški družbi in so prilagodljivi v različnih življenjskih situacijah.

Rade klepetajo in se igrajo

Te mačke imajo tih in nežen glas, ki ga rade uporabijo, ko prosijo za hrano ali naklonjenost. Ker so inteligentne, jih lahko tudi treniramo. Če smo potrpežljivi in dobro vedenje nagradimo, jih lahko naučimo marsikaterega trika, kot sta igra prinašanja in odzivanje na svoje ime.

Najbolj se bodo zabavale, če jim bomo zagotovili praskalnik in mačje drevo ter veliko igrač. Foto: Shutterstock

Kljub sproščeni naravi so ragdolli igrivi in nadvse uživajo v interaktivnih igrah, ki spodbujajo njihov um in gibanje. Najbolj se bodo zabavali, če jim bomo zagotovili praskalnik in mačje drevo ter veliko igrač.

Zdravje

Ragdolli imajo življenjsko dobo od 12 do 17 let, vendar so kot vse pasme nagnjeni k določenim boleznim, kot so displazija kolkov in bolezni srca. Ključnega pomena za uspešno zdravje so redni veterinarski pregledi, uravnotežena prehrana in vzdrževanje zdrave telesne teže.

Priljubljenost ragdollov je od njihovega nastanka z leti vztrajno rasla, zahvaljujoč njihovi očarljivi osebnosti in osupljivemu videzu. Postali so priljubljena pasma po vsem svetu, cenjeni zaradi svoje ljubeče narave in nežnosti. Za tiste, ki iščejo zvestega, ljubečega in prelepega mačjega spremljevalca, so ragdolli odlična izbira.

