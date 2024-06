Starodavna in ljubka pasma

Maltežani so ena najprepoznavnejših pasem psov, priljubljenih zaradi dolge in svilnate bele dlake ter prijazne in ljubeče narave.

Pasma je starodavna, njen izvor sega več kot dva tisoč let nazaj. Bila je visoko cenjena med starimi civilizacijami Grčije, Rima in Egipta. Artefakti in zapisi iz teh obdobij pogosto prikazujejo majhne bele kužke, ki so nadvse podobni sodobnim maltežanom, kar priča o njihovi dolgoletni priljubljenosti. Maltežanom so bile še posebej naklonjene aristokratske družine, zaradi česar je pasma dobila sloves spremljevalcev elite.

Tehtajo od tri do štiri kilograme. Foto: Shutterstock

Majhni psi z razkošno dlako

Maltežani so majhni psi, ki tehtajo od tri do štiri kilograme in v višino merijo do 25 centimetrov. Njihova dlaka je mehka in svilnata ter lepo padajoča. Oči so temne in okrogle, skupaj s črnim smrčkom pa predstavljajo osupljiv kontrast svetlemu kožuhu, kar pasmi daje značilen urejen izgled.

Razkošna dlaka zahteva redno nego, da jo ohranimo svetlečo in čisto ter da se ne začne vozlati. Priporočljivo je vsakodnevno krtačenje. Prav tako je bistvenega pomena tudi redno kopanje, da odstranimo umazanijo, ki se ujame v kožuh.

Razkošna dlaka zahteva redno nego. Foto: Shutterstock

Poleg nege kožuha je obvezna tudi redna nega oči, ušes in zob. Oči se jim pogosto solzijo, kar lahko obvladamo z rednim čiščenjem. Zobna higiena pa je pomembna, saj so majhne pasme dovzetnejše za težave z zobmi. Priporočeni so redno ščetkanje in zobozdravstveni pregledi.

So zelo živahni ljubljenčki

Pasma je živahna in igriva. Ti psi so ljubeči in hrepenijo po človeški bližini. Na svoje lastnike se močno navežejo, kar se izraža v neomajni zvestobi in predanosti. Prav zaradi tega so izvrstni spremljevalci in hišni ljubljenčki za vsakogar.

Kljub temu da so maltežani majhne rasti, so neustrašni. Svojo okolico budno spremljajo in svoje lastnike branijo pred nevarnostjo. So tudi radovedni in energični, uživajo v interaktivnih igrah, prav tako pa so tudi mirni in nežni, zaradi česar so primerni za ljudi z različnim načinom življenja.

Maltežani ostajajo priljubljena pasma med ljubitelji psov po vsem svetu. Foto: Shutterstock

Maltežani ostajajo priljubljena pasma med ljubitelji psov po vsem svetu. Pogosto se pojavljajo v filmih, televizijskih oddajah in oglasih, kar še dodatno prispeva k njihovi priljubljenosti.