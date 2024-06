Opozorila o visokih temperaturah in novih vročinskih valovih se dnevno pojavljajo v novicah. A vročina ni nevarna le za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke. Zato je pomembno, da jih zaščitimo pred žgočim soncem in prevročim asfaltom. Prav tako je smiselno razmisliti o zavarovanju psa, kar vam lahko nudi dodatno finančno varnost v primeru vročinskih težav ali drugih zdravstvenih zapletov.

Kako zaščititi psa pred poletno vročino?

Na žalost t. i. pasji poletni dnevi vašim kosmatim prijateljem prinašajo tudi zdravstvena tveganja. Da bi lahko uživali v poletju, je pomembno, da poskrbite za njihovo ustrezno zaščito pred visokimi temperaturami. Upoštevajte spodnje nasvete, da se bo tudi vaš kuža počutil prijetno v teh vročih dneh.

Odgovorni lastniki imajo na voljo zavarovanje, ki je ustvarjeno posebej za hišne ljubljenčke – zavarovanje za pse in mačke Naše tačke

1. Zagotovite mu veliko sence in sveže vode.

Foto: Shutterstock

Ne pozabite vašemu psu pogosto dolivati ​​vode, saj se lahko v soparnem poletnem dnevu hitro segreje – še posebej, če je v kovinski skledi.

Na žalost ni čarobne številke, ki bi povedala, kdaj je za psa nevarno biti zunaj. Vse je odvisno od njega, zato ga večkrat preverite in mu omogočite, da se umakne v hladen notranji prostor, če mu postane prevroče.

2. Kako vroče je prevroče za sprehod s psom?

Foto: Shutterstock

Ko psa peljete na sprehod v vročem vremenu, morate upoštevati njegovo velikost, starost, zdravstveno stanje in celo barvo dlake. Mladički, starejši in psi, ki se ne počutijo dobro, so bolj občutljivi na vročino, zato bodite previdni, kdaj in kje jih poleti peljete na sprehod. Poleg tega tudi nekatere pasme težje prenašajo vročino.

Če stopite bosi na asfalt in se vam zdi, da je prevroč za vas, bo najverjetneje prevroč tudi za vašega kužka. Strokovnjaki zato v vročih dneh svetujejo sprehod pred 8. uro zjutraj in po 20. uri zvečer, če je le mogoče, se sprehajajte po gozdu oz. senčnih poteh.

3. Poleti psa nikoli ne puščajte v avtu, ne glede na zunanje temperature.

Foto: Shutterstock

Niti takrat ne, ko je oblačno. Niti za pet minut. Ne obstaja varen čas, ko bi pes lahko ostal sam v zaprtem avtu. Temperatura v avtomobilu lahko izjemno hitro naraste tudi pri odprtem oknu.

Po podatkih AMZS* je pri zunanji temperaturi 20 stopinj Celzija po petih minutah notranjost segreta na 24 stopinj Celzija, po 30 minutah je v notranjosti že za 16 stopinj Celzija bolj vroče, po eni uri pa je temperatura notranjosti že 46 stopinj Celzija. V najbolj vročih dneh, ko temperatura pod žgočim soncem doseže tudi do 40 stopinj Celzija, so temperature v avtu že za življenje nevarne. Po eni uri je v takem avtu kar 68 stopinj Celzija.

Če psa torej ne morete vzeti s sabo po opravkih, naj vas raje počaka doma.

4. Omejite gibanje na prostem.

Foto: Shutterstock

Čeprav se vaš pes rad igra zunaj, v vročih dneh omejite čas in intenzivnost igre. Psi z veliko energije in mladički, ki se radi igrajo, včasih ne vedo, kdaj je dovolj. Zabavo zato prenesite v notranjost – igra prinašanja z mehko igračo v klimatizirani dnevni sobi ali skrivalnice s priboljški sta odlična načina, da vaš ljubljenček porabi energijo.

Če ima vaš pes rad vodo, mu omogočite, da se kopa ali plava v bližnjem potoku. To je odličen način za hlajenje in zabavo hkrati.

5. Prepoznajte znake toplotnega udara.

Foto: Shutterstock

Toplotni udar je resno stanje, ki se pojavi, ko pes ne more odvajati odvečne toplote. Simptomi vključujejo čezmerno sopihanje, hiter srčni utrip, rdeče dlesni in čezmerno slinjenje. Vaš pes je lahko videti tudi nekoliko mlahav, kot da je zelo utrujen.

Če sumite, da vaš pes trpi zaradi toplotnega udara, ga takoj spravite v notranje prostore in mu ponudite veliko hladne vode. Če je mogoče, mu na tla pogrnite mokro brisačo, na katero naj se uleže, ali mu pripravite mlačno kopel.

Toplotni udar je resno zdravstveno stanje, ki lahko povzroči odpoved organov. Če se vaš pes ne more premikati ali hoditi, težko diha ali ni odziven, ga takoj odpeljite k veterinarju.

Zavarovanje psov postaja vse pomembnejše, saj se lastniki želijo izogniti visokim stroškom veterinarske oskrbe in nepričakovanim finančnim obremenitvam. Psi, tako kot ljudje, potrebujejo redno zdravstveno nego in so lahko izpostavljeni tako nepričakovanim nezgodam kot boleznim. Zavarovanje jim lahko zagotovi nujno pomoč, ko jo najbolj potrebujejo, hkrati pa lastnikom ponudi pravno zaščito in miren spanec.

Poleti vašega ljubljenčka ne ogroža le vročina

Foto: Shutterstock

Hrošči, čebele, ose in druge pikajoče žuželke se razmnožijo zlasti v poletnem času. Večina pikov žuželk bo vašemu psu povzročila bolečino in draženje, piki v jezik ali grlo pa so lahko nevarni, saj lahko vsaka oteklina blokira dihalne poti vašega ljubljenčka. Če mislite, da ga je žuželka pičila v usta, se za nasvet obrnite na svojega veterinarja. Če pa na psu najdete klopa, je pomembno, da ga čim prej varno odstranite.

Tudi ugrizi bolh so lahko neprijetni za vašega kužka in mu povzročajo predvsem nelagodje. Če se kuža čezmerno praska, se lahko pojavi tudi okužba. Redno zdravljenje proti bolham je edini način za preprečevanje teh malih bitji.

Zavarovanje za živali – za rodovniške živali in mešančke

Psi so naši najboljši prijatelji. Brezpogojno nas obožujejo in mi seveda njih. Zanje moramo skrbeti, da bodo srečni in zdravi, tako kot skrbimo za svoje najboljše prijatelje. Včasih tudi zbolijo ali se poškodujejo in odgovorni lastniki ne odlašajo z obiskom veterinarja.

Z zgodnjo diagnozo in zdravljenjem je mogoče številne zdravstvene težave naših hišnih ljubljenčkov uspešno obvladati. V Zavarovalnici Sava so razvili posebno zavarovanje Naše tačke, ki lastnikom psov in mačk zagotavlja kritje zdravstvene oskrbe hišnih ljubljenčkov in drugih stroškov, tudi zaradi odgovornosti.

Z zavarovanjem Naše tačke si lastniki hišnih ljubljenčkov zagotovite večjo finančno varnost. Zavarujete lahko pse in mačke rodovniške pasme, križance ali mešance, pogoj za sklenitev pa je le mikročip. Zavarovanje lahko sklenete na spletni strani www.zav-sava.si ali pri zastopniku, in sicer od ljubljenčkovega tretjega meseca pa po individualni potrditvi vse do 12. leta starosti, na spletu pa do ljubljenčkovega četrtega leta.

Zavarovanje Naše tačke si lahko sestavite po želji. Osnovnemu kritju za pogin ali evtanazijo zaradi nezgode lahko dodate štiri dodatna kritja, in sicer:

Foto: Zavarovalnica Sava zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni,

osebna odgovornost,

pravna zaščita in

asistenca Naše tačke. Sklenite zavarovanje Naše tačke