"Populacija se je v zadnjih 75 letih zmanjšala, prvotno zaradi obsežne sečnje gozdov na Borneu, ki je uničila večino življenjskega prostora bornejskih slonov," je v posodobljeni različici rdečega seznama ogroženih vrst zapisala IUCN in izpostavila uničevanje življenjskega prostora slonov zaradi pridelovanja palmovega olja, rudarjenja in gradnje infrastrukture.

Bornejski sloni, pa tudi azijski sloni nasploh, so manjši od slavnejših afriških slonov. Foto: Shutterstock

Na zmanjševanje populacije vpliva tudi naraščanje prebivalstva

Po navedbah organizacije na zmanjševanje populacije vpliva tudi naraščanje prebivalstva. Sloni namreč v iskanju hrane vse pogosteje vstopajo na naseljena območja, kjer lahko povzročijo škodo na pridelkih, ljudje pa se na to odzovejo s povračilnim ubijanjem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Bornejski sloni, pa tudi azijski sloni nasploh, so manjši od slavnejših afriških slonov, obenem pa imajo sorazmerno večja ušesa, daljši rep in bolj ravne okle kot njihovi azijski bratje. Genetski dokazi kažejo, da so se od teh ločili pred približno 300 tisoč leti. Veljajo za krotke in pasivne živali.

