Slonica na Tajskem je med dramatičnim porodom pred dnevi skotila dvojčka, in sicer samca in samico, kar je izjemno redko. V Ayutthayi severno od Bangkoka je 36-letna azijska slonica Jamjuree v petek najprej skotila 80-kilogramskega samca, 18 minut kasneje pa še 60-kilogramsko samico.

Ko je skotila še samico, je ponorela in jo začela napadati, tako da so morali posredovati slonji čuvaji, ki so samičko skušali umakniti. Michelle Reedy, direktorica organizacije Elephant Stay, ki turistom omogoča jahanje, hranjenje in kopanje slonov v centru Royal Kraal, kjer se je zgodil redek dogodek, je pojasnila, da je slonica samičko napadla, ker pred tem še nikoli ni skotila dvojčkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

An elephant in Thailand has delivered a rare set of twins in a dramatic birth that left a caregiver injured after he tried to rescue one of the newborns. #ClimateChange #Nature #STEM #Science https://t.co/gi2gTkePeB — Nature World News (@NatureWorldNews) June 11, 2024

Slonica je na koncu sprejela oba mladiča, ki sta tako majhna, da so zanju postavili posebno ploščad, da lahko sesata. Ob tem ju z brizgalko hranijo z dodatnim mlekom.

Slonji dvojčki so precej redki

Po podatkih nevladne organizacije Save the Elephants so slonji dvojčki redki in predstavljajo le en odstotek rojstev. Še bolj neobičajni pa so dvojčki različnega spola. Slonice pogosto nimajo dovolj mleka za oba mladiča in v divjini morda ne bi preživela, je dodala Reedyjeva.

Povedala je tudi, da je med 80 sloni v centru veliko takšnih, ki so jih rešili pred beračenjem na ulicah. Po prepovedi sečnje leta 1989 so namreč mnogi slonji čuvaji s svojimi sloni ostali brez dela in so začeli beračiti. Sloni so pri tem izvajali trike, kot je igranje z žogo. To so prepovedali leta 2010.

Nekateri sloni iz centra turiste nosijo do bližnjih ruševin in templjev Ayutthaye, nekdanje zgodovinske prestolnice Siama.

Nekoč so bili azijski sloni zelo razširjeni, vendar so izsekavanje gozdov, poseganje ljudi v prostor in lov zdesetkali njihovo število. Na svetu je tako zdaj samo še med osem tisoč in 11 tisoč azijskih slonov.