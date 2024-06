Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Hvalur januarja po izteku licence zaprosil za petletno dovoljenje za kitolov, kot kaže, delno uspešno. Islandska vlada je namreč v izjavi za javnost zapisala, da bo dovoljenje veljavno za letošnjo kitolovno sezono, pri tem pa omejeno na 128 brazdastih kitov. Gre za druge največje morske sesalce, večji so le modri kiti.

Ta odločitev je v skladu z nasvetom Inštituta za raziskave morja in sladke vode iz leta 2017 in upošteva usmeritve Mednarodne komisije za kitolov, so sporočili iz Reykjavika. "Temelji na previdnostnem pristopu in odraža povečan poudarek vlade na trajnostni rabi virov," so dodali.

Kitolov poteka od sredine junija do sredine septembra

Kitolov na Islandiji običajno poteka od sredine junija do sredine septembra. Lani je bilo dovoljenje izdano za 161 živali, a so ga oblasti že 20. junija za dva meseca prepovedale. Za to so se odločile, potem ko se je izkazalo, da metode podjetja niso skladne z zakonodajo o dobrobiti živali. Islandska veterinarska uprava je med drugim ugotovila, da se za lov uporablja eksplozivne harpune, zaradi katerih naj bi bili kiti v dolgotrajni agoniji. Hvalur je tako v skrajšani sezoni iz morja odvzel le 24 kitov.

Hvalur je tako v skrajšani sezoni iz morja odvzel 24 kitov. Foto: Shutterstock

Glede na lansko anketo islandskega inštituta Maskina sicer kitolovu na Islandiji nasprotuje 51 odstotkov prebivalcev, leto pred tem je bil delež nasprotnikov 42-odstoten. Ribolov in kitolov sta za islandsko gospodarstvo izjemno pomembna že stoletja, je pa v zadnjih dveh desetletjih v državi zacvetel tudi turizem, vključno z ogledi kitov.

Na Japonskem, ki je največji trg kitovega mesa, je medtem komercialni kitolov po treh desetletjih premora vnovič dovoljen od leta 2019.

