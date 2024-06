Pri hrvaškem otoku Mljet opazili kita

Med otokom Mljet in polotokom Pelješac so danes opazili kita. Za zdaj še ni znano, za katero vrsto gre. Nazadnje so kite na Hrvaškem opazili avgusta lani.

Iz Narodnega parka Mljet so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da so danes prejeli več prijav ljudi, ki so v Mljetskem kanalu med Polačo in Trstenikom videli kita.

Pojasnili so, da trenutno nimajo informacij o tem, za katero vrsto kita gre. Obenem so vse pozvali, naj se kitu ne približujejo s plovili in naj jih obvestijo, kje in kdaj so ga videli.

Lani opazili kite glavače

Blizu dalmatinskega otoka Korčula v srednjem Jadranu so avgusta lani opazili kite glavače. Bilo naj bi jih najmanj pet. Pred tem so kite glavače na Hrvaškem opazili avgusta 2016 blizu Rovinja.