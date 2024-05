Britanska lepotička

Britanska kratkodlaka mačka je ena izmed najbolj prepoznavnih pasem mačk. Pasma se je razvila iz domače mačke v Rimu in ima pestro zgodovino, med ljubitelji mačk pa je priljubljena zaradi svojega značilnega okroglega obrazka in goste, mehke dlake.

Izvirajo iz rimskih časov

Zgodovina britanske kratkodlake mačke je tesno prepletena z zgodovino samega Britanskega otočja. Pasma naj bi se razvila iz mačk, ki so jih v današnjo Veliko Britanijo prinesli Rimljani pred približno dva tisoč leti. Te mačke so se nato parile z divjimi mačkami, ki so bivale na otoku.

V več stoletjih so se mačke prilagodile britanskemu podnebju, zato imajo gosto dlako, ki je danes prepoznavni znak te pasme.

V poznem 19. stoletju so pasmo začeli vzrejati selektivno. To je bila ena od prvih pasem, ki so bile leta 1871 razstavljene na otvoritveni razstavi mačk v Londonu. Foto: Gulliverimage

Osupljiv videz

Te mačke so srednje velike in imajo mišičasto telo. Ena najbolj osupljivih lastnosti je njihova glava, ki je velika in okrogla s polnimi lici. Oči so prav tako okrogle, lahko so modre ali bakrene ter poudarjajo barvo kožuha. Dlaka je gosta in na otip plišasta. Klasična barva dlake je britansko modra – ta je tudi najbolj priljubljena in najbolj prepoznavna – lahko pa so tudi drugih barv in vzorcev, med drugim tabby in želvovinasta.

Gosta dlaka zahteva redno nego. Običajno zadostuje že tedensko krtačenje, s katerim odstranimo odpadlo dlako in zmanjšamo izpadanje. Med sezono menjanja dlake pa jih je treba krtačiti nekoliko pogosteje.

Foto: Gulliverimage

So mirne in neodvisne

Pasma je znana po mirni in sproščeni naravi. Svojim družinam so običajno naklonjene, a kljub temu ohranjajo nekaj neodvisnosti. Za razliko od drugih pasem so britanske kratkodlake mačke dokaj nezahtevne. Ne potrebujejo ogromno pozornosti in so rade same. Na splošno ne veljajo za mačke, ki se rade crkljajo v naročju, a imajo svoje lastnike kljub temu rade. Najraje sedijo nekje v njihovi bližini. Dobro se razumejo tudi z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki, do katerih so potrpežljive in strpne.

Zdravstvene težave

Na splošno gre za zdrave mačke z življenjsko dobo med 12 in 20 let. Kot vse pasme so nagnjene k določenim zdravstvenim težavam, kot je hipertrofična kardiomiopatija (pogosta bolezen srca pri mačkah). Takšna stanja pomagajo odkriti redni veterinarski pregledi.

Pasma ima tudi težave s prekomerno težo, saj so dokaj neaktivne. Lastniki morajo budno spremljati mačkino prehrano in ji zagotavljati, da se dovolj giblje, kar ji lahko zagotovijo z igro in interaktivnimi igračami.