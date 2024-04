Puhaste velikanke, ki se ne bojijo zime

Sibirske mačke so očarljiva pasma, znana po svojem veličastnem izgledu in ljubečem značaju. Te mačke, ki prihajajo iz ledenih dežel, so se skozi stoletja prilagodile težkim vremenskim razmeram in danes utelešajo vzdržljivost in krepost, zaradi katere so tako priljubljene.

Prinašajo srečo

Izvirajo iz sibirskih gozdov. So odlične lovke na glodalce, zaradi česar so cenjene že stoletja, v folklori pa jih opevajo kot simbol sreče in zaščite. Kot pasmo so bile izven Rusije uradno priznane v 19. stoletju, ko so prvič nastopile na mačji razstavi v Evropi.

Impresiven in razkošen izgled

Najlažje jih prepoznamo po njihovi impresivni velikosti in mišičasti zgradbi. Sibirske mačke so običajno velike in imajo močno telo, ki odraža njihovo dediščino lovljenja v ruski divjini, od koder izvirajo.

Poleg tega so prepoznavne tudi po razkošnem, debelem kožuhu, ki jih ščiti pred hudim mrazom. Krzno je troslojno, sestavljeno iz goste poddlake, vodoodpornega srednjega sloja ter daljših, zaščitnih dlak na vrhu. Ta gost kožuh jih greje in varuje pred mrazom, ter jim daje tudi veličasten izgled. Dlaka je lahko različnih barv in vzorcev, vključno z rjavo, črno, krem in rdečo. Zanimivo je, da so sibirske mačke primerne za ljudi z alergijami, saj proizvajajo manj snovi, ki te alergije povzroča.

Sibirske mačke med ljubitelji mačk veljajo za prekrasne ljubljenčke. Foto: Shutterstock

So prave družinske prijateljice

Cenijo jih tudi, ker so prijazne in ljubeče. Kljub robustni zunanjosti jih poznamo kot nežne in družabne. Na svoje lastnike se pogosto močno navežejo, dobre so tudi z otroki ter drugimi hišnimi ljubljenčki. Številni ljudje jih opisujejo kot podobne psom, saj so zveste in pogosto zasledujejo svoje najdražje po stanovanju.

Pomembna lastnost sibirk je inteligenca in sposobnost reševanja problemov. Gre za radovedna bitja, ki rada raziskujejo in se igrajo. Uživajo predvsem v interaktivni igri, znane so tudi kot dobre plezalke in lovke, zato jih je dokaj enostavno naučiti raznovrstnih trikov.

Primerne so tudi za alergike

Glede nege na splošno niso zahtevne. Gosto dlako jim je treba česati, da se ne bi zapletala, še zlasti med obdobji, ko se dlaka menja. To je dvakrat na leto, spomladi in jeseni. Običajno zadostuje že krtačenje vsak teden, ob menjavi dlake pa je najbolje, da jo počešemo in skrtačimo večkrat. Vsake toliko časa lahko svojo mačko tudi skopljemo, saj na ta način odstranimo prhljaj in umazanijo s kožuha.

Nagnjene so k nekaterim zdravstvenim težavam, ki so pogoste pri velikih pasmah, kot sta hipertrofična kardiomiopatija (bolezen popuščanja srca) in displazija kolkov. Priporočljiv je nakup mačke pri odgovornih vzrediteljih.

Sibirske mačke so očarljiva in edinstvena pasma, znana po osupljivem kožuhu, zvestobi in prilagodljivosti. Med ljubitelji mačk veljajo za prekrasne ljubljenčke.

