Čuvaji tibetanskih samostanov

Tibetanski španjeli so očarljiva starodavna pasma, katere zgodovina je prepojena z bogato kulturno dediščino Tibeta. Ti mali psi utelešajo edinstveno kombinacijo inteligence, šarma in prilagodljivosti, zaradi česar so priljubljeni po vsem svetu. V družini španjelov pa izstopajo zaradi značilnega videza in prijaznega značaja.

Varovali so samostane v Tibetu

Izvirajo iz Tibetanskih samostanov, kjer so jih pred več kot dva tisoč leti častili kot spremljevalce budističnih menihov. Niso bili španijeli v lovskem smislu kot drugi psi iz te družine, pač pa so znotraj samostanskih zidov služili kot zvesti in pozorni čuvaji.

Kljub svojemu imenu ima pasma malo skupnega z evropskimi španjeli. Razvili naj bi se s križanjem majhnih kitajskih psov, kot so pekinezerji, z avtohtonimi tibetanskimi pasmami. V samostanih so bili pogosto v družbi z drugo znano tibetansko pasmo, lhasa apso.

Izgledajo kot mali levčki

Tibetanski španjeli so majhni, a močni psi, ki običajno tehtajo od štiri do sedem kilogramov. Okoli vratu in ramen imajo izrazito levjo grivo, ki obdaja mali obraz. Oči so temne in izražajo inteligenco in toplino, pogosto pa jih poudarja izraz, podoben nasmehu.

Med najosupljivejšimi lastnostmi tibetanskih španjelov je njihova dvojna dlaka, ki je svilnata in padajoča. Lahko je v odtenkih zlate, smetanaste, rdeče ali črne. Kljub kraljevskemu izgledu pa so tibetanski španjeli pasma, ki ne zahteva veliko nege. Treba jih je le redno krtačiti, da dlaka ostane zdrava in se ne lepi.

S svojimi družinami tvorijo močne vezi, a ohranjajo tudi nekaj odmaknjenosti, ki je značilna za starodavne pasme psov čuvajev. Foto: Shutterstock

So ljubeči, a samosvoji

Pasma je znana po ljubeči in neodvisni naravi. S svojimi družinami tvorijo močne vezi, a ohranjajo tudi nekaj odmaknjenosti, ki je značilna za starodavne pasme psov čuvajev. So pozorni in dobro opazujejo okolico, zato pogosto delujejo kot mali čuvaji. Lastnike pa doma opozarjajo na vse neznane zvoke ali obiskovalce.

Kljub svoji majhnosti so izredno samozavestni. So inteligentni in se hitro učijo, se pa to lahko izkaže tudi za trmo. Zgodnja socializacija in dosledna vzgoja sta ključni, da iz njih izvabimo najboljše.

Primerni so za vse življenjske situacije

Tibetanski španjeli so odlični spremljevalci v različnih življenjskih situacijah. Čeprav so zaradi svoje majhnosti primerni za bivanje v stanovanju, uživajo tudi v dejavnostih na prostem, kot so kratki sprehodi in igra. Pasma zahteva zmerno količino vadbe, dobro pa jih je tudi utruditi z igro, da ne bi postali preveč neodvisni, kar bi privedlo do nezaželjenega vedenja.

Tibetanski španjeli so fascinantna pasma z bogato zgodovino in prisrčnimi lastnostmi. Že od samega začetka so cenjeni spremljevalci, sprva v samostanih, danes pa v naših domovih, kjer s svojo očarljivostjo lahko popestrijo vsak dan.

