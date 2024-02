Zakaj psi in mačke ne jedo iste hrane?

Razlog za to je popolnoma fiziološki. Mačke in psi so mesojedci, vendar z zelo pomembno razliko. Mačke za preživetje nujno potrebujejo hranila iz mesa, medtem ko bi psi lahko preživeli tudi na rastlinski dieti. Kako bi jim takšno prehranjevanje resnično ugajalo, je stvar druge debate.

Kaj imajo rade mačke in kaj psi?

Kakovostna hrana s skrbno izbranimi sestavinami je ključna za srečno in zdravo življenje mačk in psov, saj zagotavlja potrebne hranilne snovi, ki podpirajo njihovo prebavo, krepijo imunski sistem ter prispevajo k zdravju kože in ohranjanju lepe dlake. Še bolj od vsega naštetega je našim štirinožnim prijateljem pomembno, kakšnega okusa, predvsem pa vonja, je njihova hrana. Če jim vonj hrane ne bo všeč, potem je verjetnost, da poskusijo, kaj šele v celoti pojedo svoj obrok, zelo majhna. Na splošno pa tako psi kot mačke obožujejo močnejši, mesni vonj, mačke pa dajo hkrati veliko tudi na obliko, teksturo in vlažnost hrane. Da jim hrana resnično tekne, pokažejo tako, da izpraznijo svojo skledo, po obroku pa si še nekaj časa oblizujejo gobček.

Če pes med hranjenjem dviguje glavo, je to znak, da mu hrana ne ustreza najbolj, medtem ko je pri mačkah ravno obratno – če si med obrokom oddahne, dvigne glavo in pogleda naokoli, nato pa nadaljuje hranjenje, naj bi to pomenilo, da je hrana res okusna.

Foto: Spar

Kaj bo všeč obema?

Hrana s čim večjim deležem mesa – ker jo mucki potrebujejo, kužki pa obožujejo.

ker jo mucki potrebujejo, kužki pa obožujejo. Sveže! Tudi najbolj krhki in hrustljavi briketi se sčasoma navlažijo in zmehčajo, tega pa ne marajo ne mačke ne psi. Poskrbite, da bodo briketi vedno neprodušno zaprti, mokro hrano pa dozirajte v manjših količinah, ki jo bo žival pojedla v enem obroku.

Tudi najbolj krhki in hrustljavi briketi se sčasoma navlažijo in zmehčajo, tega pa ne marajo ne mačke ne psi. Poskrbite, da bodo briketi vedno neprodušno zaprti, mokro hrano pa dozirajte v manjših količinah, ki jo bo žival pojedla v enem obroku. Brez motenj. Pustite, da se žival v miru naje. Če jo med jedjo opazujete ali drugače vznemirjate, se ne bo mogla sprostiti ali pa bo hrano zaužila hitreje, kot bi jo sicer. To pa lahko vodi v prebavne težave in slabo počutje.

Pustite, da se žival v miru naje. Če jo med jedjo opazujete ali drugače vznemirjate, se ne bo mogla sprostiti ali pa bo hrano zaužila hitreje, kot bi jo sicer. To pa lahko vodi v prebavne težave in slabo počutje. Raznoliko. Ja, včasih je tako preprosto. Če žival dolgo hranite z enako hrano, ji lahko postane medla in nezanimiva, zato ni nič narobe, če eksperimentirate z različnimi recepturami. Preizkusite obroke v manjših pakiranjih ali posezite po pasji ali mačji hrani bogatejših okusov.

Ja, včasih je tako preprosto. Če žival dolgo hranite z enako hrano, ji lahko postane medla in nezanimiva, zato ni nič narobe, če eksperimentirate z različnimi recepturami. Preizkusite obroke v manjših pakiranjih ali posezite po pasji ali mačji hrani bogatejših okusov. Priboljški med obroki , ki pripomorejo k še večji raznolikosti in uravnoteženosti vsakodnevnih obrokov. Mačke in psi se bodo zagotovo zelo razveselili okusnih poslastic Scotty ali Molly ter tako lažje premostili lakoto med obroki.

, ki pripomorejo k še večji raznolikosti in uravnoteženosti vsakodnevnih obrokov. Mačke in psi se bodo zagotovo zelo razveselili okusnih poslastic ali ter tako lažje premostili lakoto med obroki. Polnovredna in naravna hrana. Dolgoročno je najbolje, da za svojega psa ali mačko poiščete okusno in kakovostno hrano, ki vsebuje vsa zanj/-o pomembna hranila, je lahko prebavljiva, mu/ji nudi dovolj energije ter ne povzroča alergij, vetrov, driske in težav s kožo (srbečica, izpadanje dlake). Med SPARovo pestro ponudbo okusne, uravnotežene in raznolike pasje hrane Scotty oziroma mačje hrane Molly boste brez težav našli nekaj odličnega za svojega štirinožnega prijatelja, vas pa bodo nedvomno razorožile tudi ugodne cene.

Ponudba hrane za pse:

Fotogalerija 1 / 3

Ponudba hrane za mačke:

Fotogalerija 1 / 3

Pobrskajte med pestro ponudbo pasje in mačje hrane ter priboljškov SPARovih znamk Scotty in Molly ter izberite obrok, ob katerem se bodo vašemu štirinožnemu prijatelju pocedile sline.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.