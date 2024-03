Kitajski dvorni pes, ki je osvojil svet

V pasjem svetu je le malo tako elegantnih in prisrčnih pasem, kot so shih tzuji. Ta pasma, ki izvira iz starodavne Kitajske, ima pisano preteklost, ki le še dodaja k njeni privlačnosti.

Bili so dvorni psi

Izvor pasme sega tisoče let nazaj, na cesarske dvore Kitajske, kjer so bili shih tzuji spremljevalci kraljeve družine. Njihovo ime v mandarinščini pomeni "mali lev". Shih tzuji naj bi nastali s križanjem pekinezerjev in lhasa apsov, cenjeni pa so bili zaradi lepote, zvestobe in ljubeče narave.

Skozi zgodovino so ostali tesno povezani s kitajsko kraljevino in jih pogosto vidimo upodobljene na starodavnih slikah in artefaktih. Zunaj Kitajske so postali prepoznavni šele v 20. stoletju, ko so jih popotniki in ljubitelji psov pripeljali na zahod.

Krasi jih eleganten videz

Med najbolj osupljivi lastnostmi shih tzujev je njihova gosta, dolga dlaka, ki zahteva redno nego. Vsak dan jo je treba skrtačiti, da se ne začne zapletati. Obvezni so tudi redno kopanje in obiski pri pasjem frizerju. Dlako nad očmi jim lahko tudi pripnemo s sponkami, da jim ne visi na očeh. Gre za majhne pse, ki tehtajo od štiri do osem kilogramov, zato so primerni za bivanje v stanovanju.

Kljub temu da so to majhni psički, pa so zelo samozavestni, kar se včasih na zunaj kaže kot trma. Foto: Shutterstock

So ljubeči, a samosvoji

Pod glamurozno zunanjostjo se skriva nežen in ljubeč kužek, ki je idealen spremljevalec tako za družine kot tudi za samske ljudi. Dobro se razumejo tudi z drugimi živalmi. So izredno igrivi in imajo radi pozornost svojih lastnikov, na katere se močno navežejo. Uživajo tako v igri na prostem kot tudi v ležanju doma na kavču.

Kljub temu da so to majhni psički, pa so zelo samozavestni, kar se včasih na zunaj kaže kot trma. A s pravilnim in vztrajnim šolanjem jih lahko naučimo poslušnosti in pravilnega obnašanja.

Nagnjeni so k težavam z zdravjem

Nagnjeni so k določenim zdravstvenim težavam, vključno z brahicefalnim sindromom, ki povzroča težave z dihanjem zaradi kratkega gobca, pa tudi k displaziji kolkov in težavami z očmi, kot sta katarakta in progresivna atrofija mrežnice. Nujni so redni obiski pri veterinarju ter ustrezna vadba in prehrana.

Shih tzuji so pasma, ki uteleša eleganco in prijateljstvo v majhnem, kosmatem kužku. Prav nič ni čudno, da so očarali že toliko pasjih ljubiteljev na svetu, saj so neizmerno ljubeči in prikupni. Med pasmami pa izstopajo tudi zaradi svoje bogate preteklosti.

Preberite tudi: