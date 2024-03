Nitro – levček z razstave

Bengalke , ki smo jih predstavili pred nekaj tedni, so res ena najbolj očarljivih mačjih pasem, nad katerimi se navdušujejo številni. Zgodbo o svojem večkrat nagrajenem mucu Nitru je z nami delil tudi Mell Garmut, ki so mu mačke pomagale premagati marsikateri strah. Meni, da je ljudem ljubezen do mačk prirojena, je del nas.

Garmut je Nitra (njegovo polno ime je Nitro House of Cheetah) dobil pri vzreditelju iz Vrbovca na Hrvaškem. Pred tem je pri njem že dobil samičko Odysseo, njihovo prvo bengalko, za katero pa so se potem odločili, da ji omogočijo malo mačje družbe, saj ju z ženo čez dan pogosto ni doma.

Za Nitra so že od malega verjeli, da bo nekaj posebnega, zato je bil pogoj vzrediteljev, da se bo udeleževal tudi mačjih razstav. Lastnika sta se v Nitra zaljubila dobesedno "na prvi pogled", zato sta se strinjala s pogoji, in zdaj ga hrvaški vzreditelj petkrat letno vodi na razstave.

Nitro ima nastopanje na razstavah že v genih. Kot pravi Garmut, sta bila z ženo dobesedno očarana nad njegovim očetom, ki sta si ga imela priložnost ogledati na mačjem sejmu v Celju. Takoj se jima je zdelo, da izstopa iz množice. Bil je močan in samozavesten, kot pravi lev med mački.

Pravcati "lev" je tudi Nitro, a kot poudarja Garmut, ni bolj prijaznega in ljubečega mačka. Čeprav naj bi bengalke kot pasma veljale za samosvoje in problematične mačke, pa je Nitro zelo družaben in komunikativen. Rad preživlja čas s svojo družino. Dobro se razume tudi s pasjim prijateljčkom (pomerancem), ki ga imajo doma. Po drugi strani pa otrok ne mara preveč, pred njima se skriva ali pa jih pozorno opazuje le od daleč. Tudi do tujcev ni preveč zaupljiv.

Mačje razstave niso mačje solze

Kot poudarja Garmut, mačjih razstav nikakor ne jemljejo zlahka. Ob prihodu mora maček najprej opraviti veterinarski pregled, šele nato pa se začne ocenjevanje.

Izbirajo najboljšo mačko posamezne pasme, najboljšo mačko v posamezni kategoriji ter skupno najboljšo na razstavi (t. i. best in the show).

Nitro House of Cheetah Foto: Mell Garmut Za končno zmago mora biti mačka socializirana in dobre volje, saj jo vodnik (stevard) sprehaja pred sodniki, ki jo ocenjujejo. Najboljša ali pa najbolj dobrovoljna običajno zmaga.

Nitro je zmagal že na več tekmovanjih. Posebnega ga delata njegovo dolgo, vitko telo ter temperament. Njegov največji uspeh je zmaga na sredozemski razstavi v Opatiji na Hrvaškem v kategoriji 3 (kratkodlake mačke), razred kastratov.

Nitro v razstavah naravnost uživa, pojasnjuje njegov vzreditelj. Med ogledi je miren, zato ni zaprt v kletki, ampak je zunaj, kjer ga lahko gledalci fotografirajo in se z njim igrajo.

Priprave na tekmovanje sicer začnejo nekaj dni prej. Postrižejo mu kremplje ter ga dobro počešejo. Ker so bengalke kratkodlake, hujših priprav ni.