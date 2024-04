Modrooke lepotice iz Tajske

Ena najbolj prepoznavnih pasem mačk na vsem svetu, znanih po osupljivem kožuhu in živo modrih očeh, so siamke. Pasma izvira iz Tajske in ima za seboj bogato zgodovino, očarala pa je že mnoge mačjeljubce.

Preteklost siamk sega stoletja nazaj. Prvič so bile omenjene že v 14. stoletju. Izvirale naj bi iz Siama, današnje Tajske. Zgodovinski zapisi in starodavni rokopisi kažejo, da so siamske mačke globoko spoštovale in zanje skrbele kraljeve družine ter menihi.

Foto: Shutterstock

Mednarodno pozornost so siamke pritegnile, ko so jih v 19. stoletju pripeljali v Anglijo. Leta 1871 so jih prvič predstavili na mačji razstavi v Londonu, od takrat pa je njihova priljubljenost naraščala in hitro so postale ena izmed najbolj zaželenih pasem.

Pogosto jih primerjajo s psi, saj svojim lastnikom sledijo po hiši in rade sodelujejo pri vseh opravilih. Foto: Shutterstock

Izgled, ki vzbuja pozornost

Najbolj pozornost vzbujajoča lastnost siamk je njihov izgled. Imajo elegantno, vitko telo s fino, kratko dlako. Barva dlake je na trupu svetla, ušesa, obraz, tace in rep pa so nekoliko temnejši. Siamke so namreč delno albine. Temnejše predele na kožuhu imenujemo seal points in se obarvajo nekaj tednov po rojstvu; lahko so temno rjave, črne ali sive.

Še bolj kot kožuh pa pozornost pritegnejo značilne siamkine oči. Te so modre in v obliki mandljev ter dodajajo k privlačnosti pasme.

Oči so modre in v obliki mandljev ter dodajajo k privlačnosti pasme. Foto: Shutterstock

Siamske mačke so po naravi ljubeče in družabne. Prav tako so tudi zelo inteligentne, radovedne, predvsem pa glasne. Uživajo v pozornosti svojih lastnikov, na katere se močno navežejo. Pogosto jih primerjajo s psi, saj svojim lastnikom sledijo po hiši in rade sodelujejo pri vseh opravilih.

Siamke so tudi zelo komunikativne in se rade pogovarjajo. Imajo značilen glasen, a hripav glas. Pri izražanju svojega mnenja niso sramežljive, znajo pa biti tudi nekoliko zahtevne, še posebej, ko si želijo pozornosti, hrane ali igranja. Da bi preprečili vedenjske težave, jim lahko ponudimo interaktivne igrače.

Nega je preprosta

Pri negi so nezahtevne. Ker imajo kratko dlako, je dovolj že tedensko krtačenje. S tem zmanjšamo izpadanje in ohranimo kožuh v dobrem stanju. Na splošno gre za zdrave mačke z življenjsko dobo okoli 10 do 15 let.

Siamske mačke so privlačna in očarljiva pasma, ki jo ljubitelji mačk cenijo zaradi lepote, inteligence in ljubeče narave. S svojo ednistveno osebnostjo pa nam lahko prijetno popestrijo vsakdanje življenje.

Pri negi so nezahtevne. Ker imajo kratko dlako, je dovolj že tedensko krtačenje. S tem zmanjšamo izpadanje in ohranimo kožuh v dobrem stanju. Foto: Guliverimage