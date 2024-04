Bocvana grozi Nemčiji, da ji bo podarila 20 tisoč slonov

Kot je Mokgweetsi Masisi pojasnil za nemški časnik Bild, se je število slonov v Bocvani povečalo zaradi prizadevanj za njihovo ohranitev, lov pa je pomagal ohranjati njihovo število pod nadzorom. Dejal je še, da črede slonov povzročajo škodo na premoženju, jedo pridelke in teptajo prebivalce. "Nemci bi morali živeti skupaj z živalmi, kot skušate dopovedati nam," je poudaril.

Bocvana je leta 2014 prepovedala trofejni lov, vendar je omejitve odpravila leta 2019, potem ko se je soočila s pritiski lokalnih skupnosti. Država zdaj določa letne kvote za lov in trdi, da je to dober vir dohodka za lokalno skupnost ter da je ta praksa licencirana in strogo nadzorovana.

Nemčija je glede na poročilo organizacije za blaginjo živali Humane Society International iz leta 2021 med državami članicami EU največja uvoznica trofej slonov iz Afrike in trofej na splošno.

V Bocvani živi več kot 130 tisoč slonov, kar je približno tretjina svetovne populacije teh živali. Da bi zmanjšala njihovo populacijo, je Bocvana v preteklosti osem tisoč slonov podarila Angoli, več sto pa jih je ponudila Mozambiku. "Takšno darilo bi radi ponudili tudi Nemčiji," je dejal Masisi in dodal, da to ni šala ter da ne bo sprejel zavrnitve.

Tiskovna predstavnica nemškega ministrstva za okolje je za francosko tiskovno agencijo AFP poudarila, da ima Nemčija v luči zmanjševanja biotske raznovrstnosti odgovornost, da stori vse, da zagotovi trajnosten in zakonit uvoz lovskih trofej. Povedala je še, da se ministrstvo še naprej pogovarja z afriškimi državami, ki jih zadevajo uvozna pravila, vključno z Bocvano.

Več držav, med njimi Avstralija, Francija in Belgija, je sicer prepovedalo trgovino z lovskimi trofejami.