Znanstveniki, ki so v Keniji več let opazovali slone, so s pomočjo orodij umetne inteligence zaznali zanimiv fenomen, in sicer da lahko živali uporabljajo in se odzivajo na individualizirane glasove. Slon naj bi tako z določenim oglašanjem dosegel odziv vseh slonov v skupini, na določen zvok pa naj bi se odzval le en slon.