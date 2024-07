Pasma s stoletno tradicijo, ki slovi pa zvestobi

Čov čovi so robustni, srednje veliki psi z gosto dvojno dlako, ki je lahko kratka ali dolga. Kratka dlaka je gladka in gosta, dolga dlaka pa je hrapava in gostejša okoli vratu. Barva dlake je lahko črna, rdeča, modra, rjava ali kremna.

Posebna značilnost pasme je modro-črn jezik, ki si ga delijo s šarpeji, ki prav tako prihajajo s Kitajske. To zanimivo pigmentacijo lahko opazimo tudi na dlesni in nebu ter prispeva k povsem unikatnemu videzu čov čovov. Njihove oči ležijo globoko v glavi, zato izgledajo, kot da se mrščijo, zaradi majhnih, trikotnih ušes pa spominjajo na medvede.

So zvesta in zaščitniška pasma

Čov čovi so neodvisni psi. Ta karakterna lastnost sega v daljno preteklost, ko so opravljali nalogo psov čuvajev v templjih in palačah na Kitajskem. Do tujcev so običajno zadržani, do svoje družine pa so zaščitniški in so ji zvesti. Obnašanje pasme opisujejo kot podobno mačkam, saj so čisti in tihi, znajo pa biti tudi trmasti. Radi imajo mir in niso pretirano ljubeči.

Kljub svoji zadržanosti pa se na svoje lastnike močno navežejo. Običajno so do otrok v svoji družini prijazni, nekoliko manj strpni pa so do neznanih otrok. Zgodnja socializacija in šolanje sta ključnega pomena, da zagotovimo, da odrastejo v lepo vzgojene pse. Najbolje se odzivajo na tehnike pozitivne okrepitve, saj lahko ostre metode usposabljanja vodijo v nadaljnjo trmo ali agresijo.

So ena najstarejših pasem

Njihova zgodovina je prepletena z legendami. Domneva se, da je pasma stara več kot 2.000 let, morda celo več. Povezujejo jih z dinastijo Han in veljajo za eno najstarejših pasem psov na svetu. Dokazi o tem so vidni v obliki upodobitev psov, podobnih čov čovu na lončenini in skulpturah iz tistega obdobja. Nekateri zgodovinarji celo verjamejo, da so bili vzrejeni kot cesarski psi za dinastijo Han.

Foto: Shutterstock

Skozi zgodovino so opravljali različne naloge, vključno z lovom, vleko vozov in varovanjem posesti. Zaradi značilnega videza in plemenite drže pa so bili priljubljeni med kitajskim plemstvom.

Vročine ne prenašajo dobro

Čov čovi so zmerno aktivni psi, ki potrebujejo redne sprehode in igro. Nimajo pa toliko energije kot nekatere druge pasme in se zato lahko dobro prilagodijo tudi bivanju v stanovanju. Kljub temu pa najbolj cenijo varno dvorišče, primerno za pohajkovanje in patruljiranje.

Ker imajo gosto dlako, so občutljivi na vročino, zato je pomembno, da so ob vročih dnevih čim manj na soncu. Bolje se počutijo v krajih s hladnejšim podnebjem in bolj uživajo na prostem, ko je vreme milo.