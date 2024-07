Nepozabna zvestoba: kraški ovčar, pasma z neomajno predanostjo

Kraški ovčar ali na kratko kraševec je slovenska avtohtona pasma, znana po svoji zvestobi in zaščitniškem značaju. So odlični delovni psi, ki se dobro znajdejo v vlogah čuvajev in pastirjev, prav tako pa so tudi predani hišni ljubljenčki.

Korenine kraških ovčarjev naj bi segale vse do rimskih časov, kot pasma pa so bili prvič prepoznani v 19. stoletju, takrat še pod drugačnim imenom: ilirski ovčar. Pasmo so sprva izkoriščali za pomoč pri paši ovc. Čez stoletja je razvila nagon za varovanje živine pred plenilci, kot so volkovi in medvedi, kar je še danes razvidno iz njihove zaščitniške narave.

Po naravi so mirni. Niso pretirano agresivni, če tega ne zahteva situacija. Foto: Shutterstock

Na zunanji videz je močno vplivala njihova zgodovina

Kraševci so srednje velika do velika pasma. Samci običajno v višino merijo do 63 centimetrov, samice pa nekoliko manj. So robustni in mišičasti, kar je povezano z njihovo preteklostjo, saj so bili to delavni psi.

Ena glavnih značilnosti je gosta, dvojna dlaka – podlanka, ki je odporna proti vremenskim vplivom. Običajno je sive barve, značilne pa so tudi temne proge na sprednjih tacah in gobcu. Podlanka je gosta in mehka ter varuje pse pred mrazom, zgornja plast dlake pa je dolga in ravna ter nudi zaščito pred dežjem.

Dlako je treba redno negovati, da se ne bi zapletala. Priporočeno je krtačenje vsaj enkrat tedensko in nekoliko pogosteje med sezonami izpadanja spomladi in jeseni. Kopamo jih po potrebi, posebno pozornost pa je treba nameniti tudi čistoči ušes.

Foto: Shutterstock

So zvesti, a miroljubni

Kraški ovčarji so nadvse inteligentni, zvesti in imajo močan zaščitniški nagon. Do svojih lastnikov so zelo predani, do tujcev pa so nezaupljivi, zato so tako dobri čuvaji. Njihov instinkt za varovanje svoje družine je globoko zakoreninjen. Če bodo zaznali grožnjo, bodo brez oklevanja zaščitili svoj dom in ljubljene.

Po naravi so mirni. Niso pretirano agresivni, če tega ne zahteva situacija. Ker je njihov temperament tako popolno uravnotežen, so primerni tako za družinsko življenje kot tudi za delo v pasjih službah.

Kraševec spada med ogrožene pasme, saj jih je na svetu manj kot tisoč, večina jih biva v Sloveniji. Foto: Shutterstock

Učljiva in inteligentna pasma

Šolanje zahteva doslednost in potrpežljivost. Ker so kraševci zelo inteligentni, se hitro učijo, so pa tudi nekoliko samosvoji. Dobro se znajdejo v opravljanju raznih nalog in pri treningu poslušnosti, agilitija in celo pri reševalnih akcijah. Mentalna stimulacija je za to pasmo prav tako pomembna kot telesna vadba. Pasma ni primerna za bivanje v stanovanju, saj potrebuje ogromno gibanja. Najboljša so domovanja z velikim dvoriščem.

Kraški ovčarji živijo okoli 11 do 14 let. Nagnjeni so k določenim zdravstvenim težavam, ki vključujejo displazijo kolkov, displazijo komolcev in napihnjenosti.

Kraševec spada med ogrožene pasme, saj jih je na svetu manj kot tisoč, večina jih biva v Sloveniji. Kljub temu pa pasma bogati našo kinološko dediščino in na domačih tleh ostaja priljubljena zaradi svoje neomajne zvestobe in predanosti.