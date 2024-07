Prižgite klimo v pasji vročini

Vroči poletni dnevi lahko našim hišnim ljubljenčkom predstavljajo pravi izziv. Medtem ko se mi lahko ohladimo v senci ali s skokom v bazen, naši kosmati prijatelji pogosto trpijo zaradi vročine. Ker hišni ljubljenčki ne morejo uravnavati telesne temperature tako učinkovito kot ljudje, je naša odgovornost, da poskrbimo za njihovo udobje in zdravje. Med celotnim vročinskim valom je pomembno, da prižgemo klime in ljubljenčkom zagotovimo ugodne pogoje za bivanje.

Vedno naj imajo dostop do sveže vode

Prva in najpomembnejša stvar, ki jo morate narediti, je zagotoviti, da imajo vaši hišni ljubljenčki vedno na voljo svežo in hladno vodo. Postavite več skled z vodo po različnih delih doma in njegove okolice, torej kjer se ljubljenčki največ zadržujejo. Redno preverjajte, ali je voda še hladna in jo večkrat dnevno zamenjajte, da preprečite segrevanje. Hladne posode lahko v vročih dneh ohladite z ledom, kar jih bo dodatno osvežilo.

Ustvarite hladne kotičke

Pomembno je, da svojim ljubljenčkom zagotovite hladne kotičke, kjer se lahko umaknejo pred vročino. Postavite njihove postelje ali blazine v najhladnejše dele doma, stran od neposrednega sonca. Uporabite hladilne blazine ali hladne mokre brisače, na katere se lahko uležejo. Prav tako je priporočljivo, da zavese in rolete pustite zaprte, da zmanjšate vdor toplote v prostor.

Prižgite klimo

Če imate doma klimatsko napravo, jo redno uporabljajte. Klime so učinkovit način za hlajenje doma, še posebej med najhujšo vročino. Poskrbite, da bo temperatura v prostoru prijetna in ne preveč nizka, da ne bi prišlo do temperaturnega šoka pri prehodu iz zunanjega dela hiše ali stanovanja v notranjost. Hladnen zrak naj ne piha direktno proti tlom ali kletki, saj tudi prevelika izpostavljenost ni dobra za živalice.

Klimatske naprave Daikin so učinkovita rešitev za ohlajanje vašega doma, saj s svojo napredno tehnologijo ponujajo številne nastavitve, ki poskrbijo za optimalno udobje. So zelo energetsko učinkovite, saj se modeli nahajajo v razredih A++ ali A+++. Upravljamo jih lahko preko WiFi vmesnika s pomočjo aplikacije od kjerkoli in kadarkoli, delujejo pa tudi na glasovne ukaze. Številni modeli, kot je naprimer Daikin Perfera, lahko v hladnejših mesecih tudi ogrevajo, ponudba podjetja Airabela pa zajema vse od stenskih in samostoječih do kanalskih, prilagodljivih in kasetnih naprav, zato tu lahko vsak najde nekaj za svoj dom. Naprave zrak tudi filtrirajo in očistijo, kar je še posebej ugodno za lastnike ljubljančkov, saj se v prostoru, kjer se zadržujejo kosmatinci, v zraku giba tudi veliko dlake in nečistoč. Novejši modeli imajo senzor gibanja, ki samodejno usmerja tok zraka stran od ljudi in ljubljenčkov, vse Daikin klime pa obenem delujejo izredno tiho in s tem zagotovijo optimalne bivalne pogoje, v katerih se lahko v miru sprostite tako vi kot vsi vaši živalski sostanovalci.

Izogibajte se sprehodom med najhujšo vročino

Sprehodi so pomembni za zdravje in dobro počutje vaših ljubljenčkov, vendar se jim izogibajte med najhujšo vročino. Sprehode načrtujte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature nižje. Ko se dotaknete asfalta z roko, se odpravite na sprehod le, če ni prevroč. Če je prevroč za vašo dlan, je prevroč tudi za tačke. Razmislite lahko tudi o uporabi zaščitnih čevljev za pse, če so tla prevroča. S seboj vedno vzemite vodo, da se lahko ljubljenček med sprehodom osveži.

Zagotovite senco

Če so vaši kužki in mucki zunaj, poskrbite, da imajo dovolj sence. Uporabite tende, senčnike ali jim zagotovite gosto senco dreves, kjer je hladneje. Omogočite jim prostor, kamor se lahko umaknejo pred soncem, a jih nikakor ne puščajte zunaj brez nadzora.

Hlajenje s kopanjem

Mnogi hišni ljubljenčki uživajo v vodi, zato jim omogočite plavanje ali pa jih ohladite s pršenjem vode. Majhen bazenček ali škropilnica sta lahko odlični rešitvi za hlajenje. Če vam vaše stanovanje tega ne dopušča, so izleti odlična popestritev tako za vas kot za kosmatince. Kopanje ne le osveži, ampak tudi omogoča zabavo in sprostitev. Obenem pazite, da voda ni prehladna, saj lahko to povzroči temperaturni šok.

Bodite pozorni na znake pregrevanja

Pregrevanje je za hišne ljubljenčke izjemno nevarno, zato bodite pozorni na znake, kot so pretirano slinjenje, težko dihanje, letargija ali bruhanje. V primeru teh simptomov takoj poiščite veterinarsko pomoč. Preventivno omejite telesno aktivnosti med najhujšo vročino in seveda zagotovite svež in hladen zrak, svežo vodo ter dovolj počitka.

Ustrezna prehrana

V vročih dneh prilagodite prehrano svojih ljubljenčkov. Manjše in pogostejše obroke lažje prebavljajo, kar pomaga pri ohranjanju energije. Ponudite jim zamrznjene priboljške ali hrano, ki jo lahko vnaprej pripravite in ohladite. Če lahko vaša vrsta ljubljenčka to je, jim dajte tudi hrano, bogato z vodo – svežo zelenjavo in sadje. Preden jim obrok pripravite, se pozanimajte pri veterinarju ali na spletu (na primer, zanesljivi viri informacij so spletne strani veterinarskih ambulant).

Poskrbite za primerno nego dlake

Redno krtačite dlako svojih ljubljenčkov, da preprečite zadrževanje toplote. Nekaterim pasmam je priporočljivo tudi krajšanje dlake, vendar se pred tem posvetujte z veterinarjem, da se izognete morebitnim težavam s kožo. Kratka dlaka bo vašim ljubljenčkom omogočila boljšo termoregulacijo in jih ohranila hladnejše.

Manjši ljubljenčki v kletkah

Če imate zajčka, hrčka ali morskega prašička, za njih veljajo enaki nasveti kot za bolj pogoste vrste hišnih kosmatincev – kužke in mucke. Edina razlika je, da za njih prenesete le njihova ležišča, pri prvih pa celo kletko. Ohranjajte njihove prostore še naprej sveže in jih redno čistite. Za ptice velja podobno, s tem, da so te še bolj občutljive na temperature. Prenesite kletke na hladno, ponudite jim kumare, melone in jagode in jim preskrbite plitek bazenček, saj obožujejo igro v vodi. Če je možno, lahko kletke postavite tudi v bližino klime, vendar pazite, da zračni tok ni premočan in da ne piha neposredno v kletko. Pticam lahko pripravite vodno doživetje tudi kar v kuhinjskem ali kopalniškem lijaku.

Kaj pa plazilci?

Plazilci so po naravi hladnokrvna bitja, kar pomeni, da se njihova telesna temperatura prilagaja temperaturi okolja. Čeprav mnogi plazilci uživajo v toploti, lahko prekomerna vročina predstavlja resno tveganje za njihovo zdravje. Ne pregrevajte terarijev oziroma v času največje vročine samo izključite odvečne grelne svetilke – preverite, ali je temperatura v terariju še vedno primerna za vašo vrsto plazilca in prilagodite grelne elemente glede na potrebo. Znaki pregrevanja pri plazilcih so letargija, odprta usta, hitro dihanje ali neobičajno vedenje. Če opazite katerega od teh simptomov, plazilca takoj premaknite na hladnejše mesto in ga nežno ohladite z vlažno krpo. Poskrbite tudi za redno zračenje, da se vroč zrak ne kopiči v terariju.

