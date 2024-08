Nemški ovčarji so ena najbolj cenjenih pasem psov na svetu, prepoznavni po svoji inteligenci, zvestobi in vsestranski naravi. To pasmo, ki je bila prvotno vzrejena v Nemčiji v 19. stoletju, so sprva uporabljali za pomoč pri paši ovc in zaščiti čred pred plenilci. Sčasoma pa so se zaradi svoje izjemne narave znašli tudi v drugih vlogah.

Nemški ovčarji so srednje veliki psi, ki tehtajo med 22 in 40 kilogrami in v višino merijo od 55 do 65 centimetrov. Značilen videz sestavljajo pokončna ušesa, košat rep in dvoslojna dlaka, ki je lahko kratka ali dolga. Najpogostejša barva dlake je črna z rjavimi ali rumenimi lisami, lahko pa ima tudi sive lise ali pa je enobarvna črna ali volčje siva. Imajo mandljaste oči, ki izžarevajo čuječnost in samozavest, močne čeljusti pa opozarjajo na zaščitniški značaj.

So med najpomebnejšimi pasmami

Nemške ovčarje uvrščajo med tri najpametnejše pasme psov. Hitro se učijo in so zato sposobni opravljati zapletene naloge. V povezavi inteligence z naravnim zaščitniškim nagonom pa so odlični delovni psi, ki se dobro znajdejo kot policijski ali vojaški psi, pomagajo pa lahko tudi pri iskalnih in reševalnih akcijah.

So izredno zvesti. S svojimi lastniki spletejo trdne vezi, do tujcev pa so lahko zadržani, a sami po sebi niso agresivni. So samozavestni in zaščitniški postanejo šele, ko zaznajo grožnjo svojemo domu in domačim.

Zanimivost



Zelo znan nemški ovčar je imel pomembno vlogo v kultni avstrijski nanizanki Komisar Rex, za svojega ljubljenčka pa ga ima tudi kar nekaj znanih oseb kot so Cameron Diaz, Joe Biden in Jennifer Aniston.

Pred 125 leti…

Pasmo je vzredil kapitan Max von Stephanitz, ki je želel ustvariti vrhunskega delovnega psa z mešanjem nemških pastirskih psov. Leta 1899 je von Stephanitz na pasji razstavi našel psa po imenu Hektor Linksrhein, nad katerim je bil tako navdušen zaradi njegove inteligence, fizične moči in temperamenta, da ga je kupil in preimenoval v Horanda von Grafratha. Horand je pod njegovim vodstvom postal prvi registrirani nemški ovčar in model za standard te pasme, pasmo pa je von Stephanitz nato še nadalje izpopolnil, da se je izkazala pri delu zlasti v vojaških in policijskih službah.

Življenjska doba te pasme je od 9 do 13 let. Nagnjeni so k displaziji kolkov in komolcev, predvsem zaradi svoje velikosti in genetske preddispozicije pasme. Z rednimi pregledi pri veterinarju in nakupu psa pri odgovornih vzrediteljih lahko ublažimo te težave. Druge zdravstevene težave vključujejo bolezen hrbtenjače, krvne motnje, epilepsijo in prebavne težave.

Skrb za psa vključuje redno telesno vadbo, miselno stimulacijo in dosledno usposabljanje. So aktivna pasma, ki najbolje uspeva ob zadostni fizični aktivnosti, brez tega pa lahko razvijejo tudi vedenjske težave. Odlično se odrežejo pri agilityju in drugih pasjih športih.

Ključna je socializacije od majhnih nog. Seznaniti jih moramo z različnimi ljudmi, živalmi in okolji. Usposabljanje mora biti dosledno in začeti ga moramo zgodaj, saj se ukazov hitro priučijo, lahko pa zaradi svoje inteligence hitro postanejo samosvoji.