Sa. B.

Sobota,
27. 9. 2025,
15.09

1 ura, 8 minut

Sobota, 27. 9. 2025, 15.09

Če boste Bolzano obiskali skupaj s psom, bi lahko zanj plačali takso

Sa. B.

Bolzano, Italija | Severnoitalijansko mesto Bolzano slovi kot glavno mesto pokrajine Južna Tirolska. | Foto Shutterstock

Severnoitalijansko mesto Bolzano slovi kot glavno mesto pokrajine Južna Tirolska.

Foto: Shutterstock

Italijansko mesto Bolzano namerava v prihodnjem letu turistom, ki bodo v mesto pripeljali svojega psa, zaračunati posebno turistično takso. V skladu z osnutkom zakona bi morali turisti za posamično žival plačati 1,5 evra na noč, je poročala agencija Ansa. Oblasti so ukrep napovedale zaradi nezadovoljstva tamkajšnjih prebivalcev s čistočo javnih površin in naraščajočih stroškov čiščenja ulic, povezanih z iztrebki psov, ki jih lastniki ne pobirajo.

Predlog so predstavili v času, ko med oblastmi in prebivalci narašča nezadovoljstvo zaradi vpliva hišnih ljubljenčkov na čistočo javnih prostorov v regiji, ki je med pohodniki in turisti izjemno priljubljena. 

Kot določa osnutek zakona, bi posebno takso zaračunali tudi tamkajšnjim prebivalcem, ki so lastniki psov. Ta bi znašala približno sto evrov letno. Prihodke bi namenili za vzdrževanje zelenih površin ter postavitev dodatnih smetnjakov in pasjih parkov.

"Ukrep živali spreminja v bankomate davkoplačevalcev"

Napovedana turistična taksa naj bi tako nadomestila sporno shemo testiranja pasjih iztrebkov, ki je bila uvedena lani in s katero naj bi odkrili neodgovorne lastnike, ki ne pospravljajo za svojimi hišnimi ljubljenčki. Vsi lastniki psov so bili pozvani opraviti DNK-test, za katerega so morali odšteti 65 evrov, in se vpisati v posebno bazo, policija pa lahko na podlagi te baze poišče lastnike, ki v mestu niso pobrali pasjih iztrebkov. Baza podatkov je bila sicer vzpostavljena, a je bila skladnost nizka. Kljub kazni v višini 1.048 evrov za vsakogar, ki se s predpisi ne bo strinjal, se jih je od 30 tisoč lastnikov psov registriralo zgolj 12 tisoč.

V skladu z osnutkom zakona bi morali turisti za posamičnega psa plačati 1,5 evra na noč. | Foto: Shutterstock V skladu z osnutkom zakona bi morali turisti za posamičnega psa plačati 1,5 evra na noč. Foto: Shutterstock

Lastnikom psov, ki v mestu bodo počistili za svojimi hišnimi ljubljenčki, bodo še naprej grozile kazni od 200 do 600 evrov. Deželni svetnik Luis Walcher je ob tem dodal, da bi bili lastniki, katerih psi so vpisani v omenjeni register, dve leti oproščeni plačila takse. "To je pošten ukrep, saj zadeva izključno lastnike psov. Sicer bi bilo čiščenje pločnikov odgovornost celotne skupnosti, čeprav je treba povedati, da so edina umazanija na naših mestih ulicah pasji iztrebki," je dejal. 

Organizacije za zaščito živali so načrtovano takso označile za nepošteno in kontraproduktivno, italijanska nacionalna agencija za zaščito živali pa je opozorila, da bi to lahko ljudi odvrnilo od registracije ali posvojitve psov. "Ta ukrep ne kaznuje le družin in turistov, ki se na potovanje odpravijo s svojimi psi, ampak pošilja tudi napačno sporočilo – živali spreminja v bankomate davkoplačevalcev," je poudarila Carla Rocchi iz agencije. 

