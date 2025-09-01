Pohlep uničuje ta jadranski biser

Nekoč je bila država skriti biser Jadrana z malo turistične gneče, nizkimi cenami in čudovitimi plažami. Ena od teh je plaža Jale v Albaniji, ki pravzaprav leži na robu Jonskega morja, krasi pa jo 300-metrski odsek peščene prodnate sipine s kristalno modro vodo. Tu si lahko obiskovalci za deset evrov najamejo ležalnik, če najdejo parkirišče ob makadamski cesti in jih ne moti, da so na dosegu sosedove roke, opisuje nekdanjo rajsko plažo portal Politico.

Plaža leži tri ure in pol južno od albanske prestolnice Tirana in do nje vodi vijugasta cesta. Pred desetimi leti je bil kraj skriti biser za domačine, ki so kampirali kar na plaži in to brezplačno. Zdaj sta obe strani ceste posejani z gradbišči, velik nepremičninski razvijalec pa obljublja, da bo nekoč mirno vas spremenil v luksuzno letovišče za svetovno elito.

Plaža Jale se je iz naravnega in nekoliko neodkritega raja preobrazila v priljubljeno turistično destinacijo in je mikrokozmos porasta priljubljenosti Albanije, pa tudi spremljajočih socialnih in okoljskih težav, s katerimi se država sooča, piše Politico o stanju v albanskem turizmu.

Albanija se je požvižgala na covid

Medtem ko je bil večji del sveta zaradi pandemije covida še vedno v karanteni, je Albanija julija 2020 odprla svoja vrata obiskovalcem. Turisti, ki so želeli zapustiti svoje štiri stene, so se hitro odzvali na klic in Albanija je leta 2021 gostila več kot 5,6 milijona turistov, kar je 114 odstotkov več kot leta 2020.

Na rastoči obisk pa so seveda vplivale tudi cene. Druge priljubljene evropske destinacije, kot so Italija, Španija in Portugalska, so postajale vse dražje, Albanija pa je ponujala naravo in plaže svetovnega razreda za veliko manj denarja. Leta 2020 je bilo avgusta mogoče nočitev v hotelu na plaži z zajtrkom dobiti za 30 evrov, cene najema ležalnikov pa so se začele pri treh evrih.

Družbeni mediji so eksplodirali

Medtem ko so nekateri popotniki pot do albanskih plaž našli prek priporočil, so idejo o počitnicah v Albaniji razširjali tudi družbeni mediji. Leta 2024 je imela Albanija več kot 3,8 milijona objav na Instagramu z več kot 106 milijardami ogledov, s čimer je dohitela sosednje in že dolgo uveljavljene destinacije, kot sta Italija in Grčija.

To je sprožilo naval turistov, saj jih je leta 2023 prispelo rekordnih deset milijonov. Leto kasneje se je to število povečalo na 11,7 milijona, letos pa vlada upa, da bo sprejela več kot 15 milijonov turistov. Vse to v državi z le 2,7 milijona prebivalcev.

Ker turisti zdaj ustvarijo približno osem odstotkov BDP države in ustvarjajo več deset tisoč delovnih mest, se ena najrevnejših držav v Evropi ne more kar tako odpovedati turizmu.

Plaža Jale Foto: Shutterstock

Po poročanju lokalnih medijev Evropejci predstavljajo večino obiskovalcev, najbolj priljubljeni pa so Nemci, Italijani, Poljaki in Francozi. Za razliko od drugih evropskih destinacij, kot sta Italija in Francija, je Albanija manjša država, kjer lahko obiskovalci raziščejo gore in plaže v enem samem dnevu.

Mnogi jo še vedno dojemajo kot "divjo in svobodno, nekaj, česar v Evropi običajno ne najdete," je dejala Denada Jushi, albanska novinarka, ki spremlja vzpon države kot turistične destinacije.

Vladni bonbon(čk)i

Vladni uradniki, ki poskušajo Albanijo razviti v vrhunsko turistično destinacijo, so mednarodne hotelirje za deset let oprostili davka od dohodkov pravnih oseb, če zgradijo hotele s štirimi ali petimi zvezdicami. Davčna spodbuda je bila uvedena leta 2019 in letos podaljšana do leta 2027.

Shema se je dobro obnesla. Več mednarodnih blagovnih znamk, vključno z Marriott International, Meliá Hotels International in Radisson Hotel Group, je zgradilo svoje nepremičnine, medtem ko Donaldov Trumpov zet, Jared Kushner, načrtuje, da bo enega od albanskih otokov spremenil v luksuzno letovišče.

Množijo se skeptiki

Kritiki opozarjajo, da na plažah ni dovolj prostora za obiskovalce, ki bi jih takšna letovišča privabila, in da se narava uničuje v imenu turizma. Kmalu odprto letališče Vlora na jugu države je že sprožilo polemiko zaradi bližine zaščitenega območja. Hkrati je preusmeritev vode iz notranjosti v obalna letovišča za zadovoljevanje povpraševanja razjezila aktiviste in lokalne prebivalce, kar je sprožilo proteste.

Pohlep uničuje

"Pohlep je nadomestil razumno načrtovanje – in mimogrede tudi ljubezen do zemlje, narave in domovine," je dejal Alfred Lela, tiskovni predstavnik opozicijske Demokratske stranke.

Ljubitelji doživetij lahko še vedno najdejo manj razvite dele Albanije za raziskovanje, vendar so dnevi cenejših potovanj v državo večinoma mimo. Povprečna poraba na obiskovalca se je povečala.