A. P. K.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
20.10

10 minut

Trume obiskovalcev v vrsti čakale pred priljubljeno dubrovniško turistično točko

A. P. K.

Dubrovnik, turisti | Veliko turistov si je tudi v posezoni želelo ogledati znamenito dubrovniško obzidje. Za ogled mesta z obzidja so nekateri čakali kar nekaj časa. | Foto Siol.net/bralec

Veliko turistov si je tudi v posezoni želelo ogledati znamenito dubrovniško obzidje. Za ogled mesta z obzidja so nekateri čakali kar nekaj časa.

Foto: Siol.net/bralec

Trume obiskovalcev in turistov so danes zjutraj v dolgi vrsti čakale na ogled dubrovniškega obzidja, je poročal Dubrovački dnevnik.

Kot so zapisali na omenjenem portalu, kjer so delili fotografije množice obiskovalcev, so prvi turisti, ki so se želeli povzpeti na znamenito dubrovniško obzidje, strpno v daljši vrsti čakali že od zgodnjih jutranjih ur.

Dubrovnik tudi v posezoni dnevno še vedno obišče veliko turistov (video):

Kljub temu da je pred nekaterimi turističnimi točkami v mestu nastala daljša vrsta čakajočih turistov, pa nam je bralec povedal, da v mestu na splošno v tem času ni pretirane gneče. | Foto: Siol.net/bralec Kljub temu da je pred nekaterimi turističnimi točkami v mestu nastala daljša vrsta čakajočih turistov, pa nam je bralec povedal, da v mestu na splošno v tem času ni pretirane gneče. Foto: Siol.net/bralec

Letošnja posezona je v Dubrovniku že tradicionalno odlična, kar dokazujejo tudi prizori z ulic in množice turistov, ki čakajo za ogled mestnih znamenitosti, so zapisali na portalu.

Dubrovnik, turisti | Foto: Siol.net/bralec Foto: Siol.net/bralec

Obzidje je kulturni spomenik

Dubroviško mestno obzidje sestavlja kompleks utrdb, ki obdajajo stari del mesta Dubrovnik. Zgrajeno je bilo v času od 13. do 17. stoletja v obrambne namene. Dolgo je 1.940 metrov, visoko pa vse do 25 metrov, debelo od štiri do šest metrov proti kopnemu in 1,5 do tri metre proti morju. Na vseh štirih straneh ga varujejo stolpi.

Da je bilo mestno obzidje leta 1921 razglašeno za kulturni spomenik, sta najbolj zaslužna zgodovinar in konservator Lukša Beritić ter konservator umetniških in zgodovinskih spomenikov Marko Murat, so navedli na portalu Index.

