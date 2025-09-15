Nov "cenovni šok" na Hrvaškem: limonada pred sezono štiri evre, poleti šest, zdaj pa ...

Hrvaški gostinci še naprej goljufajo goste, danes piše portal Slobodna Dalmacija, kjer so objavili izkušnje treh anonimnežev, sicer domačinov, ki so bili v zadnjih dneh ob obisku gostiln ogorčeni nad cenami. Kot so povedali za omenjeni portal, so doživeli "cenovni šok". Izkazalo se je namreč, da so številni gostinci zaradi previsokih cen poleti imeli slab obisk, zdaj pa so cene, da bi sezonski dobiček popravili in "olupili" še teh nekaj gostov, ki pridejo ob koncu sezone, dodatno dvignili.

Porcija fileja brancina s 15 na 20 evrov

Prvo zgodbo je delila sogovornica, ki si tu in tam rada privošči prigrizek v gostinskem obratu na ulici Domovinskega rata. Pogosto je naročila file brancina brez priloge in ta porcija jo je stala 15 evrov, kar ji je bilo nekako sprejemljivo. Pred kratkim pa je prišla v isto restavracijo in videla, da je cena porcije fileja brancina čez noč poskočila s 15 na 20 evrov.

"Ne bi ga več jedla, tudi če bi ga potrebovala za svoje zdravje. Kako brez sramu so. Kilogram zamrznjenega file brancina v ribarnici stane manj kot deset evrov. Ta dva kosa brancina spečejo na električni kuhalni plošči, niti ne na žaru, in ti zaračunajo 20 evrov," je povedala razočarana gostja.

In res, kilogram zamrznjenega brancina v ribarnici, kjer se oskrbuje polovica splitskih gostincev, stane manj kot 10 evrov. Ker iz kilograma lahko naredijo štiri porcije, se izkaže, da za manj kot 10 evrov, porabljenih za te porcije, posamezen gostinec zasluži vsaj 80 evrov. Z drugimi besedami: 700 odstotkov več, kot je porabil za nakup. Če gostinec poleg zaračuna še prilogo in pijačo, se izkaže, da obrok za eno osebo stane približno 30 evrov.

Limonada pred sezono štiri evre, v sezoni šest, zdaj pa devet evrov

Drugo zgodbo je povedal someščan, ki rad občasno zaide v hotel v Splitu z lepo teraso, kjer je prijetno sedeti in srkati hladno pijačo. Posebej rad si privošči limonado. Ta ga je pred poletjem stala štiri evre, kar je bilo zanj sprejemljivo, ko se je bližalo poletje, pa so se lastniki odločili, da ceno dvignejo na šest evrov.

A njegovo začudenje se tu ni končalo. Še naprej je prihajal na limonado po ceni šest evrov, nato pa pred nekaj dnevi doživel še večji šok.

"Ista limonada je konec meseca na isti terasi poskočila s šest na devet evrov. Torej se je limonada na tisti terasi od aprila ali maja do zdaj podražila za več kot 120 odstotkov. Zakaj?" se sprašuje sogovornik Slobodne Dalmacije.

Medtem se cena kilograma limon giblje od treh do štirih evrov. En kilogram je približno sedem limon, odvisno od tega, kako velike so. Kot so povedali nekateri gostinci, se iz kilograma lahko naredi sedem limonad, če gostinec v limonado da celo limono, mnogi pa dajo le pol limone, zato se izkaže, da bi iz sedmih limon oziroma 14 polovic lahko naredili 14 limonad.

Če recimo naredijo sedem limonad, vsaka od teh sedmih limonad na tisti terasi stane devet evrov, je to skupaj 63 evrov, medtem ko so za nakup kilograma limon porabili le štiri evre. Torej je njihov dobiček za 1.475 odstotkov večji, če v limonado dajo celo limono, če pa dajo pol limone, je dobiček večji za 2.950 odstotkov.

Cene dvigujejo zdaj, ker so poleti "pokleknili"

"Ali veste, zakaj gostinci zdaj dvigujejo cene? Iz preprostega razloga, ker so mnogi to poletje 'pokleknili' s svojimi nerazumnimi cenami in niso zaslužili toliko, kot so mislili, da bodo. Ker je še vedno je nekaj gostov, ki se zadržujejo po mestu, jih želijo še dodatno 'olupiti'," je za Slobodno Dalmacijo povedal lastnik ene od restavracij.

Kot primer je navedel ceno zrezka v trgovini in ceno istega zrezka na krožniku v restavraciji.

"Porcija zrezka, težka 250 gramov (en zrezek), vakuumsko pakirana in zamrznjena stane sedem evrov. Zrezek je očiščen in že pripravljen za peko na žaru. Pred nekaj dnevi je splitska restavracija dvignila ceno prav takega zrezka, ki je v trgovini sedem evrov, na več kot 40 evrov, s prilogo. In kaj je priloga? Malo blitve, ki ni vredna več kot en evro, ali pa malo pomfrija," je dejal isti sogovornik.