Avtor:
P. P.

Sobota,
6. 9. 2025,
18.12

Hrvaška Jadransko morje Split

Sobota, 6. 9. 2025, 18.12

Turisti so bili zgroženi, ko so videli, kaj plava v Jadranskem morju #video

Namesto da bi užival v kristalno čistem morju, po katerem je Jadran znan že od časov nekdanje Jugoslavije, je so turisti v vodi opazili in posneli neprijeten prizor.

Mnogi turisti so letos za svojo poletno počitniško destinacijo izbrali Hrvaško, še posebej Split. Splitska obala, znana kot zbirališče tako domačinov kot tujcev, ostaja ena najbolj obiskanih lokacij v državi.

Splitsko obmorsko sprehajališče in kavarne, polne gostov, se pogosto omenjajo kot utelešenje dalmatinskega načina uživanja življenja.

Vendar tudi to poletje ni bilo vse idealno. Namesto da bi uživali v jadarnski idili in kristalno čistem morju, po katerem je Jadran znan že od časov nekdanje Jugoslavije, so turisti v morju videli mrtvo podgano. 

