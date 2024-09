Je to najelegantnejša pasma mačk?

Priljubljene zaradi razkošnega kožuha in nežnega značaja, perzijske mačke na lestvicah priljubljenosti vedno kraljujejo v samem vrhu med top pet najbolj zaželjenih pasem. Perzijke pa so več kot samo prikupni ljubljenčki – imajo bogato zgodovino in edinstvene lastnosti, po katerih se ločijo od drugih pasem mačk.

Že od nekdaj so simbol razkošja

Od kod natančno pasma izvira, ostaja večna skrivnost. Na splošno prevladuje mnenje, da prihajajo iz Perzije. Dolgodlake mačke so prvič dokumentirali v 16. stoletju, ko jih je popotnik Pietro Della Valle pripeljal v Italijo iz današnjega Irana ali Afganistana, v Francijo pa jih je v istem stoletju pripeljal Nicolas-Claude Fabri de Peiresc z današnjega območja Sirije. Mačke so zaradi osupljive dolge dlake hitro pritegnile pozornost evropskega plemstva in so tako do 19. stoletja že predstavljale simbol razkošja in prefinjenosti.

Perzijske mačke zahtevajo posebno nego. Foto: Shutterstock

Prepoznamo jih po teh značilnostih

Pasmo prepoznamo po dolgi, gosti dlaki, ki je lahko različnih vzorcev in barv. Oči so široko postavljene, pogosto so modre, zelene ali bakrene, lahko pa je tudi vsako oko druge barve. Perzijke imajo kratke noge, širok trup in okroglo glavo, na vrhu katere pokončno stojijo majhna, okrogla ušesa. Najznačilnejši zanje pa je sploščen gobec, ki pa prispeva h kar nekaj zdravstvenim težavam, predvsem v povezavi z dihanjem.

Sodijo med najmirnejše pasme mačk

Po naravi so umirjene in prijazne. Niso pretirano aktivne in rade uživajo v poležavanju na udobnih površinah, kjer lahko opazujejo svojo okolico. Na lastnike se navežejo, rade imajo njihovo naklonjenost in bližino, ne zahtevajo pa nenehne pozornosti. Kljub mirni naravi so tudi igrive. Uživajo v igrah, ki vključujejo nežno gibanje, in so navdušene nad igračami, ki pritegnejo njihovo radovednost. Perzijke so odlične za bivanje v stanovanju, saj niso posebno atletske ali pustolovske kot nekatere druge pasme. Najbolje se znajdejo v mirnem okolju, ki ugaja njihovemu sproščenemu življenjskemu slogu.

Obvezna je redna nega

Perzijske mačke zahtevajo posebno nego. Dolgo dlako je treba vsak dan negovati, da se ne bi začela zapletati. Redno krtačenje jo ohranja gladko in sijočo, poleg tega pa tudi prepreči sprijemanje dlake, ki je pogosta težava pri dolgodlakih pasmah. Posebno pozornost poleg dlake zahteva tudi njihov obrazek. Ker je sploščen, se okoli oči nabirajo solzni madeži, ki jih moramo redno brisati z mehko krpico ali robčki. Nagnjene so tudi k določenim zdravstvenim težavam, zato zahtevajo redne veterinarske preglede. Pogoste so težave z dihanjem, zobmi in bolezni ledvic.

Perzijke so zaradi svoje lepote, gracioznosti in nežnega značaja ena najbolj priljubljenih pasem mačk na svetu. Pogosto jih lahko vidimo na mačjih razstavah, kjer so med rejci priljubljene prav zaradi osupljivega videza in različnih barv dlake.

