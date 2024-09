Lovski psi, ki veljajo za eno najbolj priljubljenih pasem na svetu

Znani po prijaznem značaju, izostrenem vohu in neskončni količini energije, beagli predstavljajo eno izmed najbolj priljubljenih pasem na svetu. Srca ljubiteljev psov so osvojili s svojo ljubečo naravo in velikimi rjavimi očmi, v katere se ni težko zaljubiti.

Redili so jih za lovske pse

Pasma izvira iz Anglije, kjer so jih vzrejali za lov, njihove prednike pa so v rimskih časih urili za sledne pse. Sodobne beagle so vzredili v 19. stoletju z mešanjem manjših hrtov. Namen je bilo ustvariti pasmo, ki bi bila idealna za lov na majhno divjad, kot so zajci. Ker imajo beagli izredno dober voh in so zelo vzdržljivi, so bili popolni spremljevalci lovcev.

Samo ime pasme naj bi izviralo iz stare francoske besede "be'geule", ki se nanaša na zvok njihovega lajanja, ali pa iz galske besede "beag", ki pomeni "malo". Do leta 1800 se je njihova priljubljenost razširila po angleškem podeželju, kjer so jih vzgajali v marsikaterem domu, sčasoma pa so se razširili tudi do Združenih držav Amerike, kjer ostajajo nadvse priljubljena pasma še danes.

Ker imajo beagli izredno dober voh in so zelo vzdržljivi, so bili popolni spremljevalci lovcev. Foto: Shutterstock

Majhni, a vzdržljivi

Beagli so majhni do srednje veliki psi, ki imajo močno mišičasto zgradbo, ki pripomore k vzdržljivosti. V višino merijo od 33 do 40 centimetrov in tehtajo od 12 do 15 kilogramov. Njihova dlaka je kratka, gosta in nepremočljiva, zaradi česar so odporni na različne vremenske razmere. Najpogosteje je tribarvna (črna, bela in rjava) ali pa dvobarvna (bela in rjava), obstajajo pa tudi druge barvne kombinacije.

Ker so izredno ljubeči, so primerni za družine z otroki. Foto: Shutterstock

Ena od značilnih lastnosti beaglov so dolga, mehka ušesa. Ta služijo praktičnemu namenu: ko prislonijo smrček k tlom, z ušesi pometejo delce vonjav k nosu, kar pripomore k izostrenemu vohu. Pravzaprav so beagli pogosto uvrščeni prav med pasme z najboljšim vohom. Z velikimi, širokimi nosnicami zaznajo vonjave z izjemno natančnostjo, zato jih pogosto uporabljajo pri nalogah, kjer morajo kaj izvohati, zlasti v organih pregona ali pri zagotavljanju varnosti na letališčih.

Radi se gibajo

Beagli so znani po prijazni, igrivi in radovedni naravi. So družabni psi, ki se najbolje počutijo v okolju, kjer se lahko družijo z ljudmi ali drugimi živalmi. Ker so izredno ljubeči, so primerni za družine z otroki. S svojimi lastniki ponavadi tvorijo močne vezi in jim zato radi ugajajo, so pa tudi nekoliko neodvisni, kar se lahko kaže kot trma.

Prav tako imajo tudi ogromno energije. Potrebujejo veliko vadbe in gibanja, da se ne bi dolgočasili, saj to lahko vodi v destruktivno vedenje, kot je kopanje ali žvečenje. Zaradi lovske narave jih hitro premamijo različne vonjave in radi kam odtavajo, če niso ustrezno nadzorovani. Šolanje zahteva veliko potrpežljivosti, najbolje pa se odzivajo na usposabljanje, ki temelji na nagrajevanju.

Opravljajo lahko različne naloge

Poleg vloge družinskih spremljevalcev se beagli odlikujejo tudi v različnih delovnih vlogah. Idealni so za iskalne in reševalne akcije, uporabljajo pa jih tudi pri odkrivanju določenih bolezni pri ljudeh, kot je rak.

Med ljubitelji psov pa že dolga leta ostajajo med najbolj priljubljenimi pasmami na svetu. Foto: Shutterstock

Beagli so vsestranski, inteligentni in ljubki psi, ki zaradi svoje zvestobe in igrive narave predstavljajo izvrstne hišne ljubljenčke. Med ljubitelji psov pa že dolga leta ostajajo med najbolj priljubljenimi pasmami na svetu.