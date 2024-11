Ti psi so odlični spremljevalci

Izvirajo iz Dalmacije?

Izvor pasme ostaja skrivnost, največkrat pa jih povezujejo z Dalmacijo. Tam naj bi jih nekoč uporabljali kot čuvaje meja. Dokazi o lisastih psih, podobnih sodobnim dalmatincem, segajo tisoče let nazaj, ko so jih upodabljali že na egipčanskih nagrobnih slikah. Pasma je splošno postala priznana mnogo let pozneje v 17. in 18. stoletju.

Dalmatinci so sprva zasloveli kot kočijaški psi – vloga, ki se je nanašala na njihovo inteligenco in vzdržljivost. Usposobili so jih za vožnjo ob konjskih vpregah, kar je zagotavljalo tako zaščito kot tudi eleganco. Zaradi osupljivega videza in izostrenih čutov so bili aristokratom in popotnikom odlični spremljevalci. V 19. stoletju so pasmo začeli povezovati tudi z gasilci, saj so dalmatinci služili kot maskote in delovni psi. V nujnih primerih so spremljali gasilske vozove in z glasnim laježem opozarjali pešce, da so na nujni poti.

Mladički se skotijo povsem beli. Foto: Shutterstock

Lisasta gracioznost

Dalmatinci so elegantni in atletski psi, visoki od 54 do 62 centimetrov. Glavna značilnost je njihova lisasta dlaka, ki je kratka, gosta in gladka. Mladički se skotijo povsem beli, lise pa se jim pojavijo v prvih nekaj tednih življenja. Te lise so običajno črne, redke različice vključujejo tudi modre, tigraste ali rumene.

Pasma ima graciozno, mišičasto telo z dolgim vratom, globokim prsnim košem in ozkim repom. Njihove oči so običajno rjave ali modre, včasih pa imajo tudi heterokromijo, kar pomeni, da je vsako oko druge barve. Celoten videz dalmatincev odraža njihovo zgodovino aktivnih delovnih psov.

So igrivi in inteligentni

Dalmatinci so družabni in igrivi. Najbolje se počutijo v aktivnih gospodinjstvih, kjer se na svoje lastnike močno navežejo. Kljub prijazni naravi pa so do tujcev lahko nezaupljivi, zato so tudi učinkoviti čuvaji. Potrebujejo redno vadbo, kot so dolgi sprehodi, teki ali igra, da preprečimo dolgočasenje in posledično destruktivno vedenje. Prav tako so tudi izredno inteligentni, zato jih je mogoče trenirati, vendar pa lahko pokažejo tudi trmo. Zgodnja socializacija in dosledno usposabljanje sta ključnega pomena za učinkovito usmerjanje njihove energije in inteligence.

So zelo inteligentni psi. Foto: Shutterstock

Zdravstvene težave

Na splošno gre za zdrave pse, vendar imajo lahko določene zdravstvene težave. Nagnjeni so h gluhosti, ki je dedna. Odgovorni vzreditelji testirajo sluh mladičev. Seveda tudi gluh pes lahko živi normalno življenje, če smo dosledni pri vzgoji in zanj primerno skrbimo. Dalmatinci niso primerni za bivanje v hladnem podnebju, zato morajo bivati v notranjih prostorih, pozimi pa jim moramo za sprehode obleči topel plašč.

Pozimi potrebujejo topel plašč. Foto: Shutterstock

Pasma je zaslovela z Disneyjevim filmom 101 dalmatinec, zaradi značilnih lis pa je postala priljubljena med otroki.

Dalmatinci so mnogo več kot le vpadljiv kožuh. Pasma je pravi zaklad z živahno osebnostjo in dolgo zgodovino. Vsakomur, ki je pripravljen vložiti čas in skrb, nudijo neomajno zvestobo in ljubečo družbo.