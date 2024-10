Od podganarja do aristokrata, pes z velikim srcem!

Yorkshirski terrier, ljubkovalno imenovan tudi yorkie, je majhna, a živahna pasma, priljubljena zaradi očarljivega videza in drzne osebnosti. Kljub majhni rasti so yorkiji znani po velikem srcu in odločnem karakterju. Ti drobni terierji, ki so bili sprva vzrejeni za delovne pse, so hitro postali eni najbolj priljubljenih družinskih psov in zvestih spremljevalcev.

Yorkiji tehtajo do tri kilograme in v višino merijo do 20 centimetrov. Kljub majhnosti so samozavestni in elegantni. Njihova dlaka je dolga in svilnata, presenetljivo pogosto jo primerjajo s človeškimi lasmi. Običajno je jekleno modra od zatilja do repa ter rjava po obrazu, prsih in tacah. Mnogi lastniki yorkijev se odločijo, da jim dlako pristrižejo na kratko, saj jo je tako lažje vzdrževati, tisti pa, ki svoje pse razstavljajo na tekmovanjih, pogosto pustijo dlako dolgo, kar ustvari povsem osupljiv videz. Mala in pokončna ušesa, gumbom podobne oči in droben gobček prispevajo k njihovemu vsakdanjemu šarmu.

Pomembna je redna nega

Yorkiji potrebujejo redno nego, še posebej, če imajo dolgo dlako. Če je ne krtačimo dnevno, se fina, svilnata tekstura dlake zlahka začne zapletati. Redno kopanje pomaga, da kožuh ohranimo mehak in sijoč. Poleg tega jim je treba tudi redno ščetkati zobe, saj so male pasme psov bolj nagnjene k težavam z zobmi.

Foto: Shutterstock

Čeprav si ti mali terierji na prvi pogled videti občutljivi pa imajo drzen temperament. Pogosto jih zaradi njihove pogumne in borbene narave opisujejo kot "velike pse v majhnem telesu". Svojim lastnikom so neverjetno zvesti in znajo biti tudi zaščitniški, zato so dobri psi čuvaji. Prisotnost tujcev ali zaznavanje neznanih zvokov lastnikom sporočijo z lajanjem.

Yorkiji so zelo ljubeči in imajo radi človekovo pozornost. Na svojo družino se močno navežejo in uživajo v preživljanju časa z njo, pa naj bo to crkljanje na kavču ali pa sprehod. Zaradi drznega značaja so lahko tudi teritorialni ali pa previdni pred drugimi psi in tujci, zato je zgodnja socializacija obvezna. Na splošno so to aktivni psi, ki uživajo v kratkih sprehodi ali igri, zato so primerni za bivanje v stanovanju.

Sprva so lovili male glodavce

Pasma izvira iz 19. stoletja iz grofije Yorskshire na severu Anglije. Pasmo so vzgojili med industrijsko revolucijo, ko so se škotski delavci preseljevali v Anglijo in s seboj prinesli različne majhne terierje. Te pse so uporabljali za lovljenje podgan v tekstilnih obratih in premogovnikih.

Foto: Shutterstock Yorkiji so bili sprva veliko večji, kot so danes, zmanjšali pa so jih s selektivno vzrejo preko več generacij. V viktorijanski dobi so zaradi njihovega elegantnega svilenega kožuha in kraljevskega obnašanja postali priljubljeni med angleško visoko družbo. Do poznega 19. stoletja se je pasma razširila tudi čez Atlantik v ZDA, še danes pa velja za eno najbolj zaželenih malih pasem psov.

Zdravstvene težave

Yorkshirski terierji imajo sorazmerno dolgo življenjsko dobo, od 12 do 15 let, z ustrezno nego pa tudi več. Kot vse pasme so dovzetni za določene zdravstvene težave. Pogosti problemi vključujejo težave z zobmi, luksacijo pogačice in okužbe oči. Bistveni so redni veterinarski pregledi, še posebej, če opazimo spremembe v vedenju.

Foto: Shutterstock Yorkiji so čudoviti, zvesti spremljevalci, ki v majhnem psičku združujejo eleganco, drznost in inteligenco. So odlični ljubljenčki za bivanje tako v stanovanju kot v hiši. Dobro se razumejo s starejšimi otroki in hišnimi ljubljenčki, niso pa primerni za družine z majhnimi otroki, saj se lahko hitro poškodujejo.