Ti psi obožujejo sneg

Nekatere pasme psov so naravno bolje pripravljene na življenje v mrzlem in snežnem podnebju, zahvaljujoč gostemu kožuhu, energični naravi in močni postavi. Za tiste, ki živijo na območjih ostrih zim ali pa radi načrtujejo pustolovščine na snegu, so te pasme idealni spremljevalci.

Sibirski haski

Sibirski haskiji so ikonični zimski psi, ki so jih sprva vzrejali Čukči (ljudstvo iz Sibirije) za vleko sani na dolge razdalje pri nizkih temperaturah. Imajo gosto, dvoslojno dlako, ki zagotavlja izolacijo in jih ščiti pred snegom. Mandljaste oči pomagajo zmanjšati tveganje snežne slepote, njihova kompaktna, mišičasta zgradba pa jim omogoča, da se v hladnem vremenu počutijo kot doma. Prav tako so neverjetno energični, zaradi česar so popolni spremljevalci pri športnih dejavnostih na prostem, kot so sankanje, pohodništvo ali smučanje.

Mandljaste oči pomagajo zmanjšati tveganje snežne slepote. Foto: Guliverimage

Pritlikavi šnavcer

Ko pomislimo na zimske pasme psov, se verjetno spomnimo na večje pasme. A tudi marsikateri mali kosmatinec uživa na snegu. Pritlikavi šnavcerji imajo ščetinasto zunanjo dlako in gosto poddlako, ki jim pomaga prenašati hladnejše podnebje. Čeprav v ekstremnih razmerah potrebujejo pasji plašček, da jih ne zebe, jim že kožuh zagotavlja dokaj visoko zaščito. Ta pasma je aktivna in igriva, zato je popoln spremljevalec za zimske sprehode in igro na prostem.

Samojed

Samojede prepoznamo po osupljivem puhastem belem kožuhu in večnem nasmehu. Te pse so sprva vzrejali v Sibiriji za pašo severnih jelenov in vleko sani, danes pa jih poznamo kot eno najbolj prijaznih in igrivih pasem. Še posebej uživajo v igri na prostem, v soncu ali snegu.

Pomeranec

Čeprav so veliki le kot plišasta igračka, imajo pomeranci gosto, puhasto dvojno dlako, ki jih pozimi presenetljivo greje. Njihov rod izvira iz večjih vlečnih psov, zaradi česar so bolje prilagojeni na hladnejše vreme. Čeprav v ekstremnih razmerah ne zdržijo tako dolgo kot haskiji ali samojedi, pa pomeranci obožujejo kratke pustolovščine na snegu.

Njihov rod izvira iz večjih vlečnih psov, zaradi česar so bolje prilagojeni na hladnejše vreme. Foto: Shutterstock

Pirenejski planinski pes

Pasma je bila prvotno vzrejena za čuvaje živine v Pirenejskih gorah, zato so to močni, inteligentni psi z gosto dlako. Pirenejski planinski psi so mirni, zvesti in uživajo v preživljanju časa na prostem v hladnem vremenu, zaradi česar so izvrstna izbira za družine, ki ljubijo zimo in zimske aktivnosti.

Tibetanski mastif

Tibetanski mastifi so starodavni psi čuvaji, vzrejeni v himalajskih gorah, kjer temperature padejo globoko pod ničlo. Njihova razkošen, dvojni plašč in mogočna postava jim pomagata vzdržati hladno vreme. Čeprav so manj aktivni kot druge pasme, so odlični spremljevalci za tiste, ki živijo v snežnih krajih, zahvaljujoč zaščitniški naravi in ljubezni do snega.

Tako veliki kot tudi mali psi imajo lahko radi sneg in zato lahko vsak ljubitelj zimskih aktivnosti najde pravega ljubkega kosmatinca zase, s katerim bo užival v igri zunaj ter gretju pod toplo odejo doma.