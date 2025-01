Poznate to veličastno pasmo?

Vzrejali so jih za lov

Pasma izvira iz Irske iz 18. stoletja, kjer so bili sprva lovski psi. Prvi irski setri so verjetno posledica mešanja španjelov, angleških setrov in ptičarjev, ki so bili vzrejeni za pomoč lovcem pri iskanju divjadi in ptic. Pasma je sčasoma razvila svoj značilen temno rdeč kožuh, ki je danes njen prepoznavni znak. Do 19. stoletja so postali izredno priljubljeni, ne samo na domačem terenu, pač pa tudi v Veliki Britaniji in v Ameriki. Irski setri niso bili več le lovski psi, ampak so postali spremljevalci in razstavni psi.

Rojeni za atlete

Gre za srednje velike pse, ki tehtajo od 27 do 31 kilogramov in v višino merijo do 65 centimetrov. Glavna značilnost je njihova svilnata dlaka, ki je lahko različnih rdečkastih odtenkov, od bogate kostanjevo rdeče do mahagonijaste. Koža zahteva redno nego, da ohrani svoj sijaj in da se ne zapleta, zlasti na predelih tac, prsi in repa.

Foto: Shutterstock Trup irskih setrov je atletski in proporcionalen, oblikovan za vzdržljivost in gibanje. Glava je dolga in vitka z izrazitimi očmi v obliki mandljev, ki izražajo inteligenco in toplino. Ušesa ležijo nizko na glavi in elegantno visijo, kar dodatno prispeva k šarmu pasme.

Znani so po družabnosti

Irski setri so znani po prijazni in družabni naravi. Radi imajo človeško družbo in s svojimi družinami tvorijo močne vezi. Ker so igrivi in energični, so odlična izbira za aktivna gospodinjstva, zlasti tista z otroki.

Kljub ljubeči naravi so irski setri tudi zelo živahni in zato potrebujejo dosledno usposabljanje. So inteligentni in odzivni na ukaze, a tudi trmasti, zato moramo biti pri treniranju potrpežljivi in pozitivno vedenje nagrajevati. Imajo ogromno energijo in radi tečejo, raziskujejo ter se igrajo. Če jim ne nudimo dovolj fizične aktivnosti, se lahko začnejo dolgočasiti in posledično razvijejo neželene vedenjske vzorce.

Zdravstvene tegobe

Na splošno gre za zdravo pasmo z življenjsko dobo od 12 do 15 let. Nagnjeni so k določenim zdravstvenim težavam, kot so displazija kolkov, progresivna atrofija mrežnice in napihnjenost. Kot odgovorni lastniki moramo poskrbeti za redne veterinarske preglede, primerno nego in kakovostno prehrano.

Primerni so za ljudi z aktivnim življenjskim slogom

Irski setri so idealni hišni ljubljenčki, saj so ljubeči in nežni. Dobro se razumejo z drugimi živalmi in so znani po strpnosti in potrpežljivosti do otrok. Zaradi visoke ravni energije so najprimernejši za ljudi, ki se radi gibajo in imajo dovolj časa, da jim bodo namenili veliko pozornosti.

Foto: Shutterstock To je veličastna pasma, ki uteleša eleganco, inteligenco in veselje do življenja. Ne glede na to, ali so lovski partnerji, razstavni psi ali zvesti spremljevalci, so ti rdeči kosmatinci pravi očarljivci, ki so osvojili srca mnogih ljubiteljev psov po vsem svetu.