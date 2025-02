Ti hišni ljubljenčki prinašajo srečo

Tibetanski terier je srednje velika pasma z bogato zgodovino, povezano z gorami Tibeta. Kljub imenu ne gre za prave terierje, pač pa so jih tibetanski menihi sprva vzrejali za pse spremljevalce in pastirje. Zaradi mehke dlake, igrive narave in prirojenega čuta za zvestobo so odlični družinski ljubljenčki.

Prinašajo srečo

Tibetanski terierji so starodavna pasma, ki jo poznamo že več kot dva tisoč let. Budistični menihi so jih vzrejali v tibetanskih samostanih, kjer so jih imeli za svete pse Tibeta. Nikoli jih niso prodajali, le podarjali za srečo. Poleg tega, da so bili spremljevalci, so jih nomadski pastirji uporabljali tudi za pomoč pri paši čred na surovem himalajskem terenu.

Pasmo so v zahodnem svetu spoznali v začetku 20. stoletja, ko je dr. Agnes Greig, britanska zdravnica iz Indije, prejela tibetanskega terierja kot darilo hvaležnega pacienta. Nad pasmo se je močno navdušila in je kasneje tudi pomagala vzpostaviti njihovo prepoznavnost zunaj Tibeta. Danes so tibetanski terierji zaradi ljubeče narave in prikupnega videza cenjeni po vsem svetu.

Prilagojeni so za nizke temperature

Pasma spada med srednje velike pse, ki običajno tehtajo med osem in 12 kilogramov in so visoki od 35 do 43 centimetrov. Ena izmed najbolj osupljivih lastnosti tibetanskih terierjev je njihova dolga, gosta dlaka, ki jim pomaga prenesti nizke temperature. Lahko je različnih barv, vključno z belo, črno, zlato, tigrasto in različnimi kombinacijami teh odtenkov.

Druga ključna lastnost pa so njihova velika okrogla ploska stopala, ki delujejo kot naravne krplje in jim pomagajo z lahkoto potovati po zasneženem in skalnatem terenu. Poseben čar jim dajejo tudi izrazite, temne oči in zavihan rep.

Ena izmed najbolj osupljivih lastnosti tibetanskih terierjev je njihova dolga, gosta dlaka. Foto: Shutterstock

Ljubeči, a samosvoji

Pasma je znana po svoji inteligenci, ljubeči naravi in živahni osebnosti. Na svoje družine se močno navežejo in so lahko tudi izredno občutljivi na čustvene spremembe svojih lastnikov. Prav zato so tudi odlični terapevtski psi.

Kljub ljubeči naravi so lahko tudi trmasti, kar je lastnost, ki so jo podedovali od svojih pastirskih prednikov. Že od zgodnjega otroštva potrebujejo dobro vzgojo s pozitivno podkrepitvijo (nagrada ali pohvala), da zrastejo v dobro vzgojene ljubljenčke. Čeprav so prijazni psi, so do tujcev velikokrat nezaupljivi, zato so odlični čuvaji.

Radi imajo miselni trening

Vsak dan potrebujejo sprehod in igro. Uživajo v interaktivnih igrah, ki jim predstavljajo miselni izziv, na primer sestavljanke in trening poslušnosti. Čeprav so prilagodljivi na različna življenjska okolja, se najbolje počutijo v domovih, kjer so deležni veliko pozornosti in druženja.

Na svoje družine se močno navežejo. Foto: Shutterstock

Redna nega je ključna

Ker imajo gosto dlako, jo je treba redno negovati, da se ne bi zapletala. Krtačenje je obvezno večkrat tedensko, priporočljiva pa je tudi občasna profesionalna nega, da dlaka ostane zdrava in čista. Poleg tega so bistveni tudi rutinsko čiščenje ušes, nega zob in striženje krempljev.

Na splošno govorimo o zdravih psih z življenjsko dobo od 15 do 17 let, vendar so lahko nagnjeni k nekaterim dednim boleznim: displazija kolkov, progresivna atrofija mrežnice in hipotiroidizem.

Krtačenje je obvezno večkrat tedensko, priporočljiva pa je tudi občasna profesionalna nega, da njihova dlaka ostane zdrava in čista. Foto: Shutterstock

Tibetanski terierji so zvesti, inteligentni in ljubeči psi, ki so čudoviti spremljevalci tako za družine kot posameznike. S svojo bogato zgodovino, osupljivim videzom in ljubečo naravo bodo naša življenja popestrili z zabavo in ljubeznijo. Pravilno šolanje, zgodnja socializacija in redna nega pa so ključni, da bodo srečni in prijazni hišni ljubljenčki.