Sodobne in dizajnerske pasme psov, ki navdušujejo mnoge lastnike

V zadnjih nekaj desetletjih so priljubljenost pridobile dizajnerske pasme psov, ki so ljubitelje psov očarale s svojim videzom, temperamentom in dobrim zdravjem. Za razliko od čistokrvnih pasem so dizajnerske pasme namenoma križanci med dvema različnima čistokrvnima pasmama. Ti hibridi so priljubljeni zaradi ljubkega videza in manj zdravstvenih težav, kot jih imajo čistokrvni psi, prav tako pa imajo zaradi križanja tudi edinstven temperament, ki ustreza modernemu življenjskemu slogu.

Od mešančkov do dizajnerskih psov

Trend dizajnerskih pasem se je začel v poznem 20. stoletju. Eden prvih in najbolj prepoznavnih križancev je t. i. labradoodle – križanec med labradorcem in pudljem. Pasmo so vzredili z namenom, da bi ustvarili hipoalergenega psa vodnika, a je njena priljubljenost še narasla zaradi njihove prijazne narave in dlake, ki jim ne izpada. Od takrat se je pojavilo še mnogo drugih dizajnerskih pasem, izmed katerih vsaka ustreza specifičnim osebnim in estetskim preferencam ljubiteljev psov.

Psi mešanci so zaradi povečane genske raznolikosti bolj zdravi kot čistokrvni psi. Foto: Shutterstock

Med ene najbolj znanih dizajnerskih pasem spadajo:

Goldendoodle (zlati prinašalec in pudelj) je znan po ljubeči in inteligentni naravi. Ima tudi hipoalergen kožuh, zato je primeren za ljudi z alergijami.

Cockapoo (koker španjel in pudelj) je ena prvih takšnih pasem. Primerni so za družine, saj so majhni, ljubeči in igrivi.

Pomsky (pomeranec in sibirski haski) združuje osupljiv videz haskija z majhno rastjo pomeranca. To so energični in družabni spremljevalci.

Maltipoo (maltežan in pudelj) je majhen, ljubeč in nežen pes, ki je hkrati tudi zelo inteligenten in igriv. Pasma je odlična izbira tako za družine kot tudi za ostarele.

Cavapoo (kavalir španjel in pudelj) je očarljiv in prijateljski, srca ljubitelj psov pa osvaja s prikupnim skodranim kožuhom.

Foto: Shutterstock

Izbirajo jih zaradi teh prednosti

Eden od glavnih razlogov, zakaj se ljudje odločajo za dizajnerske pasme, je njihovo zdravje. Psi mešanci so zaradi povečane genske raznolikosti bolj zdravi kot čistokrvni psi. Tako tudi številne dizajnerske pasme podedujejo manj genetskih težav, ki običajno prizadenejo čistokrvne pse, kar vodi do daljšega in boljšega življenja.

Poleg tega pri vzreji dizajnerskih psov vzreditelji ponavadi upoštevajo posebne osebnostne lastnosti. Z mešanjem dveh pasem poskušajo ustvariti pse s popolnim ravnovesjem zaželenih lastnosti, kot so inteligenca, prijaznost in prilagodljivost.

Potencialni lastniki morajo najprej vedno raziskati in izbrati odgovorne vzreditelje. Foto: Shutterstock

Zadržki

Kljub priljubljenosti teh pasem psov pa je njihova vzreja povzročila kar nekaj razprav o etičnosti. Nekateri kritiki trdijo, da lahko vzreja mešancev predvsem zaradi estetske privlačnosti povzroči zdravstvene težave, če se ne izvaja odgovorno. Potencialni lastniki morajo najprej vedno raziskati in izbrati odgovorne vzreditelje.

Dizajnerske pasme psov so spremenile svet hišnih ljubljenčkov. Nudijo široko paleto čudovitih, edinstvenih in pogosto tudi bolj zdravih alternativ čistokrvnim psom. Čeprav so lahko odlični spremljevalci, pa je bistveno, da bodoči lastniki raziščejo njihove specifične potrebe, preden se odločijo za takšnega psa. Odgovorna in etična vzreja kot tudi lastništvo hišnih ljubljenčkov sta ključna, da bodo dizajnerske pasme še najprej lahko bogatile naša življenja s svojimi prikupnimi gobčki in ljubečo naravo.