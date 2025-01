Vlada pripravlja osnutek zakona o zaščiti živali, po katerem bi lastniki psov za zakonito lastništvo svojih hišnih ljubljenčkov plačevali prispevek. Ta bi znašal od 15 do 20 evrov, denar pa bi namenili za oskrbo zapuščenih živali, poroča TV Slovenija.

Občine bi lastnikom hišnih ljubljenčkov enkrat na leto zaračunale prispevek za psa, z dajatvijo pa bi poskrbeli za oskrbo vseh živali v zavetiščih. "Na eni strani bi denar namenili za preventivo, se pravi za kastracijo in sterilizacijo, da se zmanjša število zapuščenih živali in preobremenitev zavetišč, na drugi strani bi poskrbeli za infrastrukturo, za parke v občini, " je za Dnevnik na TV Slovenija pojasnila kmetijska ministrica Mateja Čalušič. Davka bi bili prvih pet let oproščeni tisti lastniki, ki bi psa posvojili iz zavetišča.

Kot je poudarila ministrica, se velikokrat pojavi potreba po zbiranju denarja in hrane za živali v zavetiščih, s prispevkom za psa pa bi lokalnim skupnostim pomagali in omogočili dodaten vir financiranja.

"Gre za prispevek občin, da občine pridobijo vir, s katerim pokrivajo zavetišča. Zavetišča morajo dobiti vsa sredstva, ki so potrebna, da poskrbijo za živali," je povedala Barbara Mihelič, direktorica Zavetišča Ljubljana.

Medtem se Gregorju Koširju iz Skupnosti občin Slovenije ideja o obdavčitvi lastnikov živali zdi nekoliko nenavadna, ker večino stroškov pri zaščiti živali in ravnanju z njimi povzročajo tisti, ki nimajo urejenih papirjev.

V Nemčiji premisliš, preden si omisliš psa

Medtem ko so bili odzivi med lastniki psov pri nas mešani, za lastnike psov v Nemčiji to ni nič novega. Prispevek za psa namreč poznajo že 200 let. Najvišji prispevek plačujejo v Mainzu, kar 186 evrov, v Berlinu ta znaša 120 evrov, drugod v povprečju okoli sto evrov na leto. Lastniki borbenih psov pa na leto plačujejo nekaj sto evrov.

Prihodki od davka na pse v Nemčiji naraščajo, leta 2013 se je nabralo 300 milijonov evrov, deset let kasneje pa 420.

Mnogim Nemcem se davek sicer zdi nepravičen, saj menijo, da lokalne skupnosti za lastnike psov ne naredijo dovolj. Pobrana sredstva lahko lokalne skupnosti porabijo, kakor želijo.