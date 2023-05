Dortmund slavil pred tekmo, a po šokantnem razpletu je prvak Bayern!

Neverjeten razplet nemške bundeslige. Borussia Dortmund je imela pred zadnjim krogom dve točki prednosti pred Bayernom iz Münchna. Navijači so v Dortmundu slavili že pred tekmo z Mainzom, nato pa: v prvem polčasu so dobili dva gola in zapravili 11-metrovko, Bayern pa je povedel v Kölnu. V sodnikovem dodatku tekme je Borussia sicer izvelkla točko (2:2), a ji ni pomagala, saj je Bayern zmagaal z 2:1 in ob enakem številu točk (71) enajstič zapored postal nemški prvak.

Navijače Borussie pred tekmo. Foto: Reuters Borussia Dortmund in Bayern München sta se večji del spomladanskega dela prve nemške bundeslige izmenjavala na prvem mestu. Konec prvenstva pa je pripadel črno-rumenim, ki so na prejšnjih petih tekmah štirikrat zmagali in enkrat remizirali. Bavarci pa so izgubili dve od petih tekem. Dortmund je imel na domačem stadionu 11 zaporednih zmag. Mainz so premagali na zadnjih štirih medsebojnih obračunih. In tako se je veliko slavje pred stadionom Signal Iduna Park (nekoč znan kot Westafelen) začelo že pred tekmo. Nihče ni dvomil v naslov prvaka.

Osuplost sredi tekme v Dortmundu. Foto: Reuters Bayernu bi se torej lahko zgodilo, da bi bil prvič po 11 letih podprvak. Najti moramo še zadnjo iskrico, je ta teden svojim soigralcem pridigal kapetan Thomas Müller. Bayern je bil favorit na tekmi s Kölnom, ne nazadnje v bundesligi dveh tekem zapored niso izgubili od decembra 2019. Münchenčanom je naslov prinašala samo zmaga in remi ali poraz Dortmunda. "Prevečkrat nam je spodrsnilo in zato smo v takem položaju. Sami smo si krivi. Borili se bomo do konca, a sezona za nas že zdaj ni uspešna," je bil pred tekmo iskren trener Thomas Tuchel.

Na koncu so slavili navijači Bayerna. Foto: Reuters A se je v odločilnem 34. krogu že po 25 minutah vse postavilo na glavo. V Dortmundu je Sebastien Haller zapravil 11-metrovko, Mainz pa je povedel z 2:0. Istočasno je z golom Kingsleyja Comana Bayern že vodil v Kölnu. In razpoloženje na tribunah Westfalna se je povsem spremenilo. A obe tekmi sta bili še dolgi. Nov preobrat v 81. minuti, ko je Dejan Ljubičić z bele točke poskrbel za izenačenje v Kölnu. Raphael Guerreiro je medtem znižal zaostanek Borussie (1:2).

Jamal Musiala je v izteku tekme zadel za zmago Bayerna. In naslov prvaka. Foto: Reuters Odločitev je padla v 89. minuti tekme v Kölnu, ko je za enajsti zaporedni naslov Bavarcev zadel Jamal Musiala. Niklas Sule je sicer v 96. minuti zadel za remi Borussie (2:2), a ta je le pomenil, da sta po 34 tekmah Bayern in Borussia izenačena z 71 točkami. Z medsebojnih tekem ima Bayern boljši izkupiček (zmaga 4:2 in remi 2:2). A v Nemčiji o naslovu pravzaprav odloča boljša razlika v zadetkih, ta pa je krepko na strani Bavarcev (92:38 - 83:44).

Trener Edin Terzić je po neverjeten razpletu sezone tolažil Marca Reusa in njegove soigralce. Foto: Reuters

Tretji je bil na koncu Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla s 66 točkami, četrti pa Union Berlin (62), ki je še ujel uvrstitev v ligo prvakov. V drugo ligo se selita Hertha in Schalke, Stuttgart gre v dodatne kvalifikacije za obstanek.

