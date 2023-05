Šestica Bayerna, Borussia odgovorila s petimi goli

V nemški bundesligi je v boju za naslov še naprej zelo vroče. Vodilni Bayern je v soboto na Alianz Areni v 32. krogu pričakal Schalke, ki se bori za obstanek, in ga razbil s 6:0. Nato so na zelenico stopili še nogometaši Borussie Dortmund in Mönchengladbah premagali s 5:2. Razlika med Bayernom in Dortmundom tako ostaja točka, do konca prvenstva pa sta še dve tekmi.