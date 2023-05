Kampl zadel za zmago in tretje mesto Leipziga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

RB Leipzig Kevina Kampla bije srdit boj za ligo prvakov in je danes z zmago pri Freiburgu (1:0) naredil velik korak proti omenjenemu cilju. Prav nekdanji slovenski reprezentant je bil mož odločitve. Dvaintridesetletnik je tekmo sicer začel na klopi za rezervne igralce, v igro pa je vstopil v 53. minuti in dvajset minut kasneje dosegel edini zadetek na tekmi. Leipzigu je s tem omogočil skok na tretje mesto.

Kampl in soigralci so po 31 krogih zbrali 57 točk oziroma eno več od neposrednih tekmecev za nastop v ligi prvakov prihodnje leto, Uniona iz Berlina ter današnjega tekmeca Freiburga. Berlinčani so izgubili proti Augsburgu z 0:1. Edini zadetek je dosegel Dion Drena Beljo v 53. minuti. Med evropsko elito bodo sicer igrala štiri nemška moštva.

