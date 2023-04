Borussia spet poklonila priložnost Bayernu, Kamplovi zmagoviti

Odločitev o naslovu najboljšega v bundesligi se vse bolj zapleta. Nogometaši Borussie Dortmund, ki so v prejšnjem krogu na vrhu za točko prehiteli Bayern München, so za uvod v 30. krog le remizirali na gostovanju pri Bochumu (1:1) in tako bavarski ekipi ponudili novo priložnost, da se vrne na vrh prvenstvene lestvice. Bayern bo imel, vsaj na papirju, v nedeljo lahko delo, saj bo gostil zadnjo Hertho Berlin in ima v lovu na 11. zaporedni naslov zdaj znova vse v svojih rokah. V soboto je Leipzig z 1:0 premagal Hoffenheim in je zdaj le dve točki za Freiburgom ter berlinskim Unionom, ki je danes remiziral z Bayerjem iz Leverkusna (0:0). Tudi bitka za mesta od 3 do 5 bo še napeta. Kevin Kampl je odigral celo tekmo.

Nogometaši Borussie Dortmund so se morali po gladki zmagi v prejšnjem krogu tokrat zadovoljiti le s točko. Dortmundčani so bili večino današnjega dvoboja proti Bochumu boljši, a jim nikakor ni uspelo streti bojevite in čvrste obrambe domačih na čelu z vratarjem Manuelom Riemannom. Za vodstvo domačih je v Bochumu že v peti minuti zadel Anthony Losilla, a je na drugi strani le dve minuti kasneje izenačil Karim Adeyemi, rezultat pa se nato do konca tekme ni več spremenil. Gostje so sicer v 90. minuti zahtevali enajstmetrovko, a je sodnik ob tem le zamahnil z roko. Kljub temu, da Bochum pred tem obračunom ni slavil na zadnjih štirih tekmah, pa je tokrat prišel do velike točke, za Dortmundčane je bil to četrti remi v tej sezoni.

Trenutek, zaradi katerega so pri Borussii Dortmund zahtevali 11-m:

📸 - Borussia Dortmund claim a penalty but it's not given AGAIN, THEY ARE FURIOUS! pic.twitter.com/dox4orbDud — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 28, 2023

Spodrsljaj velikih tekmecev pa lahko v nedeljo z zmago in skokom na vrh izkoristi Bayern München, ki se je v prejšnjem krogu opekel proti Mainzu (1:3). Tokrat jih čaka srečanje z zadnjo Hertho iz Berlina.

Nemško prvenstvo, 30. krog:

Petek, 28. april:

Sobota, 29. april:

Nedelja, 30. april: